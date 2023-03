Výsměch Lavrovovi obletěl svět. Nejde jen o obyčejný "trapas", soudí Američané

Hlasitý výsměch, který si ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov vysloužil na summitu G20 v indickém Dillí, jen naznačuje, že Moskva tvrdě prohrává svou informační válku, uvedl v pondělí mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price. Bouřlivá reakce na Lavrovova slova jen podle něj dokazuje, že si celý svět uvědomuje, kdo je za válku zodpovědný a mohl by ji tím pádem ukončit.

Incident s ruským šéfem diplomacie, který se odehrál minulý týden při jedné z diskusí na summitu G20, Price komentoval na pondělní tiskové konferenci na půdě amerického ministerstva zahraničí. Lavrov ve svém projevu totiž ruskou invazi nazval "válkou, kterou se Rusko snaží zastavit a jen byla proti Rusku zahájena za zneužití ukrajinského lidu".

Hlasitý smích z publika, který Lavrova po pronesení těchto slov přerušil, jen podle Price poukazuje na výsledky "dlouholeté tupé ruské propagandy a zastírání". "Podobné obskurní výroky, jako je tento, jsme od Ruska slyšeli už dříve. Myslím, že z reakce v této místnosti je zřejmá skutečnost, že svět si nedělá iluze o tom, jak válka začala, kdo je za ni zodpovědný, a co je možná nejdůležitější, kdo by ji mohl ukončit," uvedl Price.

Ve svém prohlášení dále uvedl, že Spojené státy mají jasno v tom, že se postoj Ruska vůči invazi na Ukrajinu v brzké době nezmění. Západ a jeho spojence nyní podle jeho slov čeká obtížný úkol - a to zvrátit proruské sympatie v nealiančních zemích. "Je to úkol, který máme my, NATO a naši spojenci a partneři v širším smyslu - bojovat proti dezinformacím," řekl. "Víme, že Rusko rozsévá dezinformace a lži o strategických záměrech NATO," dodal.

Na summitu zemí skupiny velkých světových ekonomik G20 v indické metropoli Dillí se Lavrov minulý čtvrtek mimo jiné poprvé od začátku ruské invaze na Ukrajinu osobně setkal se svým americkým protějškem Antonym Blinkenem. Ruské agentury zdůraznily, že spolu oba ministři hovořili jen "za chodu" méně než deset minut a že nešlo ani o jednání, ani o oficiální schůzku. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová uvedla, že o rozhovor požádal Blinken.

"Smyslem tohoto krátkého setkání nebyla snaha v blízké době dosáhnout zvratu v zásadních otázkách, na kterých nám i zbytku světa velmi záleží. Je ale v našem zájmu se zapojit do diplomacie a dát jasně najevo, na jaké straně Spojené státy stojí," komentoval schůzku Price na tiskové konferenci.

Po setkání ministrů zahraničí skupiny G20 uvedl indický šéf diplomacie Subrahmanjam Džajšankar, že se jim nepovedlo dospět ke shodě ohledně války na Ukrajině. Čína se připojila k Rusku a odmítla podpořit výzvu ke stažení ruských sil z Ukrajiny. Tyto dvě země tak byly jedinými členy skupiny G20, kteří nepodpořili prohlášení požadující "úplné a bezpodmínečné stažení Ruska z území Ukrajiny", píše agentura AFP.