"Netroufnou si mu to říct." I blízcí poradci už začínají být ze Zelenského nervózní

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj již podle jeho spolupracovníků oklámává sám sebe a zůstává ve vedení země téměř jediným, který stále věří, že Ukrajina konflikt vyhraje, píše americký časopis Time. Hlava státu si údajně odmítá připustit vzrůstající potíže na frontě a tvrdí, že zmrazit nyní válku by znamenalo ji prohrát.

"Nikdo nevěří v naše vítězství tak jako já. Nikdo," řekl časopisu Zelenskyj při své nedávné cestě do Spojených států. Ve svém přesvědčení ale podle listu zůstává osamocený a bez ohledu na nedávné neúspěchy na bojišti nehodlá prosit o mír. Jeho víra v konečné vítězství Ukrajiny nad Ruskem se naopak upevnila a nabrala podobu, která znepokojuje některé z jeho poradců, popisuje časopis. Jeho spolupracovníci také podle všeho tvrdí, že si mu už nikdo netroufne říct, že Ukrajina zvítězit nemusí.

Zelenského tvrdohlavost, jak uvádějí jeho asistenti, poškodila i snahu přijít s novou strategií ohledně vedení bojů. Při jednáních podle nich jedna otázka stále zůstává tabu, a to možnost vyjednávání o mírové dohodě s Rusy. Ukrajinská hlava státu i nadále zůstává proti byť i jen dočasnému příměří. "Pro nás by to znamenalo nechat tuto ránu otevřenou pro budoucí generace. Možná by to uklidnilo některé obyvatele v zemi a za hranicemi alespoň ty, kteří to chtějí za každou cenu vzdát. Ale pro mě je to problém, protože nám zůstane tato výbušná síla," uvedl Zelenskyj pro Time.

Zhoršující se situace na frontě, neustálé přesvědčování západních partnerů i problémy v boji proti korupci ale hlavu státu podle jeho blízkých výrazně zmáhají. Již si nezachovává někdejší záblesky optimismu ani neodlehčuje vojenské porady vtipkováním - jen přichází, vyslechne nejnovější zprávy o situaci, vydá rozkazy a odchází, tvrdí autor textu s odvoláním na nejmenovaného prezidentova spolupracovníka.

Podle dalšího se Zelenskyj nyní mimo jiné cítí zrazen svými západními spojenci. Zlobí se na ně kvůli nedostatečné pomoci, která stačí jen k přežití, ale nikoliv k vítězství ve válce s Ruskem. "Nejděsivější je, že část světa si na válku na Ukrajině zvykla. Vyčerpání válkou se valí jako vlna. Vidíte to ve Spojených státech, v Evropě. A vidíme, že jakmile se začnou trochu unavovat, je to pro ně jako show. Nemohou se dívat na desátou reprízu," popsal prezident pro magazín.

Při své nedávné cestě do USA ani nedosáhl očekávaných výsledků ohledně podpory americké veřejnosti, která už měsíce klesá. Time ale podotýká, že i kdyby USA a jejich spojenci dodali všechny slibované zbraně, Ukrajinci by už neměli dost lidí, kteří by je obsluhovali. Ukrajinská armáda nepostupuje a někteří velitelé již podle zjištění listu začali odmítat rozkazy k útokům, přestože přicházejí z prezidentské kanceláře. Podle vyjádření vysokého důstojníka velitelé nyní nevědí, jak mají útočit - nemají totiž ani lidi, ani potřebné zbraně.

Magazín také poukazuje na problémy s korupcí při mobilizaci, které nakonec vyústily k propuštění náčelníků mobilizačních středisek ve všech regionech země. Krok měl předvést prezidentovo odhodlání v boji proti úplatkářství, ale měl spíše opačný výsledek - nábor nových vojáků téměř ustal a vyhozené náčelníky je obtížné nahradit, připomíná list.

Time nyní předpovídá významné změny i v ukrajinském vedení, ze kterého podle zdrojů časopisu mají být propuštěni jeden z ministrů a jeden z vysoce postavených generálů - coby činitelé zodpovědní za pomalý postup ukrajinské protiofenzívy zahájené na počátku června.

