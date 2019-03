Ze zákulisí summitu o brexitu: Mayová byla chabá, její vystoupení "zatraceně špatné"

Čtvrteční vystoupení premiérky Theresy Mayové před lídry ostatních unijních zemí bylo zcela bezobsažné a neurčité. Mayová pouze požádala o odklad brexitu a za 90 minut nebyla schopna šéfům vlád a států odpovědět na žádnou konkrétní otázku. Napsal to v pátek britský deník The Guardian s odkazem na nejmenované zdroje přítomné jednání.

"Neřekla jasně ani to, jestli zorganizuje další hlasování (o dohodě). Třikrát byla tázána, co udělá, pokud hlasování prohraje, a nedokázala to říci," vylíčil jeden z účastníků schůzky. "Bylo to zatraceně špatné. Strašné. Příliš vyhýbavé dokonce i na její poměry," popsal.

Mayová během minulých summitů podle deníku dostávala od předsedy Evropské rady necelou hodinu, aby seznámila zbytek unie s brexitovým vývojem a postojem její vlády. Týden před původně plánovaným termínem odchodu měla téměř dvojnásobnou dobu, aby je přesvědčila, že má jasný plán svých dalších kroků. Konzervativní politička, o jejímž konci v případě neúspěšného třetího hlasování v parlamentu spekulují britská média, to však nedokázala.

"Nebyla vůbec přesvědčivá. Nebylo patrné, jestli má plán B. Nebylo jasné ani to, zda má vůbec nějaký plán," řekl další zdroj britského levicového deníku.

Premiérka čelila zásadním otázkám, například kdy hodlá uspořádat hlasování či které poslance chce přesvědčit, aby získala většinu. Podle dalšího z přítomných zdrojů však od těchto otázek bez odpovědi utíkala.

Mayová nakonec neuspěla se svou žádostí, aby unie odložila datum brexitu na 30. června. Summit schválil jednu z řady zvažovaných variant a nové datum odchodu stanovil na 22. května, pokud Dolní sněmovna schválí výstupní dohodu. Pokud se tak nestane, Británie musí do 12. dubna oznámit, zda se zapojí do květnových parlamentních voleb, aby mohla v EU setrvat déle.

Brexit jako gilotina

Některá britská média to hodnotí tak, že EU převzala kontrolu nad harmonogramem brexitu. Mayová například podle listu The Times dostala poslední šanci, když jí EU nakonec po takřka sedmihodinové bouřlivé debatě hodila záchranné lano o délce tří týdnů, do zmíněného 12. dubna. Pokud dohodu britský parlament nepřijme, ocitne se Londýn na křižovatce.

"Británie bude přinucena se rozhodnout, aby si vybrala mezi brexitem bez dohody nebo souhlasem s uspořádáním evropských voleb," dodal deník.

Mayová podle deníku The Financial Times, který brexit přirovnal ke gilotině, čelí národnímu stavu nouze. V komentářích pod titulkem "Brexitová noční můra" pak uvádí, že premiérka se rozhodla hrát s Británií ruskou ruletu.

Kritické hodnocení má i deník The Daily Telegraph. "EU převzala kontrolu nad časovým harmonogramem brexitu, Mayová je na vedlejší koleji," napsal list. Dodal, že unijní představitelé se rozhodli utáhnout šrouby, když ve čtvrtek odmítli premiérčin návrh tříměsíčního odkladu.

