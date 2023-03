Anděl s copánky padl u Bachmutu. Zdravotnici zasáhla ruská palba, když jela v sanitce

Sanitka odvážela v pátek 3. března raněné ukrajinské vojáky z Bachmutu, když přiletěl ruský dělostřelecký granát. Uvnitř vozu zahynula žena, které vojáci přezdívali Anděl nebo také Dívka s copánky. Devětadvacetiletá zdravotnice Jana Rychlická.

Žena se stala známou tváří elitní ukrajinské 93. mechanizované brigády. Ta nejdříve bojovala v Charkově a teď už měsíce brání Bachmut před ruskými útoky. Rychlická ošetřovala zraněné vojáky v takzvaném stabilizačním bodě. To je místo, kam je zraněný převezen přímo z bojiště. Dostane se mu tu prvního ošetření a pak jede do týlu do nemocnice, pokud to jeho zranění vyžaduje.

"Přivážejí sem raněné, my je ošetříme, stabilizujeme, obnovíme jejich životní funkce a pošleme je do další etapy evakuace - do nemocnice," popsal nedávno fungování těchto bodů pro agenturu Reuters lékař Viktor, jenž před válkou pracoval jako gynekolog. Teď v jednom takovém "stabilizačním bodě" v Doněcké oblasti působí společně se sedmi zdravotníky a šesti sestrami.

Rychlická byla známá také díky své aktivitě na sociálních sítích, kde vyzývala ke sbírkám pro vojáky a přesvědčovala Ukrajince, že společně nepřítele porazí.

Na Facebooku ještě 25. února napsala, že jede za svými spolubojovníky vozem naloženým věcmi pro ně. "Spolu s Marií Poliščukovou jsme se vydaly na cestu v autě naloženém termoskami, botami, léky a dobrotami. A všem svým přátelům mnohokrát děkuji za množství balíčků, dobrot a darů, které mi posíláte. Všechno je bratrsky distribuováno zde na frontě."

O den dříve, na výročí ruské invaze na Ukrajinu 24. února, napsala, že nemá smysl se zabývat vzpomínkami. Důležité je dívat se dopředu a "mít radost ze splněných úkolů".

Bilancovala sbírku, ve které se vybralo na dron. "Všechny nás objímám, protože všichni za to stojíme," zakončila svůj příspěvek.

Pomstíme se

Její přátelé a kolegové z 93. brigády na ni vzpomínají jako na člověka, který často riskoval život, aby pomohl raněným a který byl ochotný udělat cokoliv pro ukrajinské vítězství.

"Je to temný, zamračený den pro všechny zdravotníky a bojovníky, kterým pomáhala. Pomstíme se. Klidně, s chladným vztekem uvnitř budeme dál dělat svou práci," napsal na Facebook její kolega, dobrovolník Valerij Baginskyj.

Rychlická by se 2. dubna dožila třiceti let, v úterý 7. března bude v poledne pohřbena ve svém rodišti. Ve městě Vinnycja, jihozápadně od Kyjeva. Její rodiče si nepřáli uspořádat pro sebe žádnou finanční sbírku: vyzvali naopak všechny, kdo chtěli rodině poslat peníze, aby je raději dali ukrajinské armádě.

Už se nikdy nepotkáme

Jana Rychlická pracovala před válkou v pojišťovně. V první den invaze se rozhodla, že chce pomáhat přímo na frontě.

"Říkali jsme jí dívka s copánky. Potkávali jsme ji na kontrolních stanovištích, ale teď už ji bohužel nepotkáme nikdy. Rusové ji zabili. Ona a řidič sanitky zemřeli během evakuace raněných z Bachmutu," cituje server TSN.ua jednoho z bojovníků 93. brigády.

Ta nese ještě jeden název: Cholodnyj Jar (Chladná rokle). Podle oddílů ukrajinské armády, která bojovala za samostatný stát v letech 1918 až 1922. Proto se na ukrajinských sociálních sítích Janě Rychlické také přezdívalo Jara.