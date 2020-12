"Zbavme se té hrozné věci." 90letá Britka jako první dostala vakcínu, jde příkladem

Margaret Keenanová ze severoirské obce Enniskillen je prvním člověkem na světě, který dostal vakcínu Pfizer/BioNTec po fázi testování, píše BBC.

První takto očkované ženě bude příští týden 91 let a dříve pracovala v klenotnictví. Očkována byla v 06:30 (07:30 SEČ) v univerzitní nemocnici v Coventry.

"Je pro mě velkou poctou být prvním člověkem očkovaným proti covidu-19, je to nejlepší předčasný dárek k narozeninám, jaký jsem si mohla přát, protože to znamená, že se konečně mohu těšit na čas strávený s rodinou a s přáteli v novém roce poté, co jsem většinu letošního roku byla sama," prohlásila podle BBC seniorka.

Některé své občany už svými svými preparáty očkovaly Rusko a Čína. Jejich vakcíny však nejsou považovány za regulérně schválené podle západních standardů.