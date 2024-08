Tajemné zatčení šéfa Telegramu. Možná se před tím chtěl sejít s Putinem, říká expert

Spolupráce mezi zakladatelem Telegramu Pavlem Durovem a ruským státem určitě probíhala, jaký přesně spolu mají vztah, ale není jasné. V rozhovoru pro Aktuálně.cz to popisuje bezpečnostní expert Jakub Drmola z Masarykovy univerzity. Francie zadržela podnikatele ruského původu Durova minulou neděli a ve středu jej začala stíhat. Odborník rozebírá dopady pro Rusko.

Paříž vyčítá Durovovi, že nedostatečně komunikuje s úřady a neposkytuje informace, o které žádají soudní orgány. Tím by se platforma a její šéf mohli dopustit spoluúčasti na zločinech, které uživatelé Telegramu plánují a koordinují pomocí této sociální sítě jako pašování drog či šíření dětské pornografie.

Ve středu pařížská prokuratura Durova po čtyřech dnech pustila z vazby po zaplacení kauce, muž ale nesmí opustit Francii. "Jsou okolo toho skoro až konspirační teorie, že Durov možná do Francie letěl schválně a chtěl se nechat zatknout kvůli nátlaku ze strany Ruska. Jiní to ale popírají," říká v rozhovoru Drmola.

Jaké jsou hlavní důsledky zatčení Durova pro ruské bezpečnostní složky?

Jaké jsou důsledky, zatím nevíme. Známe potenciální rizika, co by se mohlo stát. V Rusku vydali apel, aby lidé přestali používat Telegram k oficiální komunikaci. Síť také významně využívají ruští váleční zpravodajové. Existuje riziko, že pokud by Durov spolupracoval a byl ochoten poskytovat informace francouzské straně ohledně ruské komunikace či o lidech, kteří komunikují přes Telegram, mohlo by to pro ruské bezpečnostní složky představovat ohrožení. Francie a její spojenci by mohli začít nahlížet do obsahu komunikace na síti. To by pro ruskou stranu bylo dost nelibé.

Mají Rusové teď Telegram čím nahradit?

Nemají. V takhle krátké době rozhodně ne. Dlouhodobě by byli schopni vyvinout si něco alespoň pro interní užití. Telegram ale rádi používají ke komunikaci s veřejností, shánění speciálních spolupracovníků pro sabotážní útoky v Evropě, převádění přes hranice, pašování či dezinformační činnost. I kdyby si tak vyvinuli něco svého, budou mít problém s tím, že síť nebude mezi lidmi rozšířená.

Telegram s Ruskem podle všeho příliš nespolupracoval. Durov i z tohoto důvodu přesunul sídlo společnosti do Dubaje. Proč tedy Rusko využívalo platformu, kterou nemělo plně pod kontrolou?

Toť otázka. Spolupráce mezi Durovem, respektive Telegramem, a Ruskem je nejasná. Není úplně zřejmé, do jaké míry se děla. Nějaká určitě probíhala, protože víme, že Telegram na nátlak ruských zpravodajských složek blokoval různé informace a mazal některé kanály. Na jiné jejich tlaky ale nereagoval. Nevíme tedy, jaká byla spolupráce, ale rozhodně tam nepanoval nepřátelský vztah.

I tak se objevily zprávy o tom, že se Rusové pokusili Telegram zablokovat, což se jim nepodařilo. Není tak úplně jasné, jaký je reálně vztah Telegramu a Ruska. Spekuluje se o tom, že byl možná i velice vřelý a jenom byla snaha, aby to tak nevypadalo.

S válkou na Ukrajině ale Durovovo zatčení nesouvisí.

Francouzské úřady v souvislosti se zatykačem poukazují u Telegramu na šíření dětské pornografie, obchod s drogami, zbraněmi a dokumenty či na využívaní sítě k ilegálním finančním transakcím ze strany organizovaného zločinu.

Nelegální obsah ale lze najít v podstatě na jakékoliv sociální síti.

Není to o tom, jestli tam nějaký obsah je, protože ten se opravdu dá nalézt všude. Spíš jde o to, jak provozovatelé sítě reagují, když po nich úřady chtějí informace či odstranění obsahu.

Lze ale očekávat, že francouzské bezpečnostní složky budou mít zájem dostat se k ruské komunikaci.

Určitě to je možné. Pokud by byl Durov ochotný až k takové spolupráci, tak by to mohlo být zajímavé. Není to jisté, ale ta možnost tu samozřejmě je.

Proč Durov cestoval zrovna do Francie? Musel tušit, že ho tam zatknou.

Jsou okolo toho skoro až konspirační teorie, že tam možná letěl schválně a chtěl se nechat zatknout kvůli nátlaku ze strany Ruska. Jiní to ale popírají.

Durov má francouzské občanství a možná tušil, že Francie nemá důvod ho někam vydat. Mluví se také o tom, že se měl předtím snažit setkat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na konferenci v Ázerbájdžánu. Nevíme ale, jestli k tomu nakonec došlo. Celé je to trochu opředené tajemstvím a plné spekulací.

Mají nyní šanci dostat se k některým obsahům na Telegramu i české bezpečnostní složky?

Předpokládám, že pokud by se to týkalo například dětské pornografie, obchodu s drogami a podobně - tedy větších kauz -, tak klidně.

