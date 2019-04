Záplavy na jihovýchodě Jihoafrické republice si vyžádaly už přes 60 mrtvých

Více než 60 lidí už zahynulo při rozsáhlých záplavách, které po silných deštích zasáhly jihovýchod Jihoafrické republiky. Více než 1000 lidí pak muselo opustit své domovy. S odvoláním na místní úřady o tom ve středu informovaly zahraniční tiskové agentury. Zasaženou oblast navštívil prezident Cyril Ramaphosa.

Povodně a sesuvy půdy zasáhly nejvíce provincii KwaZulu-Natal na východě země, která hraničí s Mosambikem, Svazijskem a Lesothem. Sousední provincie Východní Kapsko hlásí tři oběti.

Uzavřená je kvůli vodě a bahnu řada silnic v okolí Durbanu, třetího největšího města v Jihoafrické republice.

Prezident Ramaphosa při návštěvě provincie KwaZulu-Natal prohlásil, že situace si vyžaduje, aby pomoc postiženým poskytl celý národ. "Takové má klimatická změna dopady, prostě vás to zasáhne, když to nejmíň čekáte," řekl na místě. V příštích dnech by měl prezident také navštívit Východní Kapsko.

Jihoafričtí meteorologové varovali, že vydatné deště v následujících dnech neustanou.