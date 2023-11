Historik Snyder: Válka na Ukrajině není partie šachu. Je směšné říkat, že nás unavuje

Situaci na Ukrajině, jejíž armáda ztratila tempo ve své protiofenzivě proti okupačním ruským silám na východě země, může Západ zvrátit zvýšením vojenské pomoci Kyjevu. V rozhovoru s deníkem The Guardian to řekl americký historik Timothy Snyder, který se dlouhodobě věnuje dějinám východní Evropy.

Podle něj není správné používat pro popis postupu na bojišti šachovou terminologii a hovořit nyní o patu, protože západní země mohou jednoduše "přidat na šachovnici třeba pět královen" a tím změnit poměr sil.

"Tu analogii nemám rád, protože válka není partie šachu. V šachu máte na šachovnici určitý počet figurek a důvodem, proč se dopracujete k patu, je to, že se vaše figurky dostanou do konkrétní konstelace," řekl Snyder pro The Guardian.

Válečná realita je podle něj výrazně odlišná, protože zdroje dostupné stranám konfliktu nejsou omezené a Západ může svou pomoc výrazně navýšit, což by postavení Ukrajinců zlepšilo.

Vyjádření o patu také podle Snydera nahrávají politikům, kteří hledají argumenty proti poskytování vojenské pomoci Ukrajině, což může být podstatné i v aktuálním dění, kdy republikáni v americkém Kongresu schválení další pomoci Kyjevu blokují.

"Dalším argumentem, který lidé používají, je, že už jsme (válkou na Ukrajině) unavení, což je směšné. Nejsme unavení, jen se necháme snadno rozptýlit," řekl historik.

Podle jeho úsudku by přitom neschopnost udržet dostatečnou pomoc Ukrajině vedla v případě USA k ještě větší zahraničněpolitické katastrofě, než jakou představovala válka v Iráku. "Je ohromující, jak moc by mohli Američané ztratit, co se týká jejich důvěryhodnosti, demokracie, odstrašení Číny, odstrašení Ruska a v podstatě úplně všeho," řekl.

O možnosti "zamrznutí" konfliktu v poslední době hovořili otevřeně i někteří ukrajinští představitelé. Začátkem listopadu náčelník ukrajinského generálního štábu Valerij Zalužnyj v článku pro časopis The Economist uvedl, že válka se ocitla ve slepé uličce a hrozí, že ukrajinskou protiofenzivu vystřídají poziční boje, které mohou trvat roky a které jsou výhodné pro Rusko. Jeho text se ale v první řadě zabýval právě otázkou, jak je možné takovou situaci zvrátit.

