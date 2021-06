Zamořené Antverpy. Belgické město ohrožuje utajovaná havárie, která otrávila půdu

Můžete maximálně dvě vajíčka týdně, která snesly místní slepice. Nejezte zeleninu ze svých zahrad. Těhotné a kojící ženy by neměly konzumovat žádnou lokální potravinu z perimetru patnácti kilometrů. Vyčkejte na další instrukce.

Zhruba to vzkázala vlámská vláda lidem na východním předměstí Antverp, když před deseti dny propukl skandál s otrávenou půdou. Kontrola zeminy kvůli výstavbě obchvatu Antverp, druhého největšího belgického města, objevila vysokou koncentraci zakázané chemikálie, která je životu nebezpečná a o jejíž existenci neměli obyvatelé tušení.

Odhalení dávné a dosud tutlané ekologické havárie ohrožuje turistickou sezonu v Antverpách a stresuje místní, kteří se teprve vzpamatovávají z pandemie koronaviru.

Událost se datuje nejpozději na přelom tisíciletí, mohlo k ní ale dojít ještě dříve. Objevená látka je perfluorooktansulfonát, chemická sloučenina pod zkratkou PFOS, která se pro svoji odolnost proti rozpadu používala do impregnací a izolačních hmot. Ve Zwijndrechtu na východě Antverp ji dlouhá léta vyráběla americká firma 3M, v roce 2002 ale s výrobou přestala, protože PFOS byla v Evropě zařazena na seznam zakázaných látek kvůli své vysoké toxicitě - při vdechnutí nebo pozření může spustit zhoubné bujení a pro vodní organismy je smrtelná.

Antverpy zahájily práce na posledním úseku obchvatu města a při odběru vzorku půdy kvůli stavbě bylo objeveno množství chemikálie PFOS až 27krát převyšující povolenou normu. Zwijndrecht vyhlásil zmíněný perimetr patnácti kilometrů, v němž se mají lidé vyhnout potravinám vzešlým ze zdejší půdy a který zasahuje i do Antverp.

Věc má navíc výbušný politický rozměr. Podle investigace belgických médií vláda vlámského regionu i radnice Antverp o problému s únikem PFOS věděly nejpozději v roce 2017, kdy je na alarmující množství ve vzorcích půdy upozornila firma zodpovědná za stavbu obchvatu. Vlámská agentura pro nakládání s odpadem měla mít údajně už také připravenu tiskovou zprávu, jíž chtěla informovat o kontaminaci veřejnost. Tehdejší vlámský ministr životního prostředí to ale měl zastavit.

"Není to nutné," odepsal před čtyřmi lety podle e-mailů uniklých do belgických médií ministr Joke Schauvliege na žádost agentury o zveřejnění tiskové zprávy.

Důvodem zatajení informace měla být snaha tehdy vládnoucích stran ve Flandrech, nacionalistů z N-VA a křesťanských demokratů, proklestit cestu dálničnímu obchvatu. Ten odvede kamionovou dopravu mezi antverpským přístavem a hlavními spojnicemi do Německa a dál od města. "Kvůli okruhu vzniklo několik petic a blokád, staví se už více než dvacet let, a politici zřejmě chtěli zabránit dalšímu zdržení stavby," interpretuje to novinář Alan Hope, který kauzu úniku chemikálie sleduje.

Právě veřejný tlak ale způsobil, že se vzorky půdy nyní zveřejnily - obyvatelé Zwijndrechtu si to prosadili v referendu.

Jak se věc bude dále vyvíjet, ukážou následující dny, kdy by mimo jiné měly přijít z laboratoře detailní informace o stupni zamoření půdy a lidé by dostali přesnější instrukce, jak se chovat. Vlámská vláda už zřídila speciální vyšetřovací komisi k úniku PFOS. Společnost 3M jakékoli pochybení odmítá.