Přijeďte do Štrasburku, dostanete vakcínu, láká Francie europoslance. Ti říkají ne

Evropské poslance čeká příští týden po více než roce zasedání v hlavním sídle europarlamentu, ve Štrasburku. Řadě z nich se tam ale nechce jet.

Od naší zpravodajky z Bruselu - V uplynulých měsících si europoslanci zvykli na práci on-line a cestování do alsaského města jim připadá ještě zbytečnější než před pandemií. Po návratu z Francie navíc mnozí členové Evropského parlamentu a jejich spolupracovníci budou muset nastoupit do karantény podle podmínek ve svých domovských zemích.

Francouzská vláda, která pravidelně tlačí na sněm, aby dodržoval povinnost vyplývající ze smlouvy o EU a zasedal ve Štrasburku, se rozhodla tentokrát kromě biče jít na europoslance cukrem. Těm z nich, kteří nyní přijedou, nabízí očkování proti covidu-19. V řadě zemí je totiž vakcína stále nedostupná. Zdá se však, že ani to nepomůže. Vakcinace by totiž politiky ihned neuchránila od omezení, která se v Evropě vztahují na ty, kdo překročí hranice svého státu.

Litevská europoslankyně Rasa Juknevičieneová napsala dopis šéfovi parlamentu Davidu Sassolimu, v němž požádala o ponechání schůze v Bruselu jako dosud. Tam část europoslanců a zejména jejich asistenti žijí. Ostatní se v posledním roce připojují k zasedání virtuálně a hybridní režim debat a hlasování bude platit i ve Štrasburku.

V dopise poslankyně, původní profesí lékařka, argumentuje zdravotními riziky, která vyplývají z přesunu velkého množství lidí z různých koutů Evropy, z nichž většina ještě není očkovaná. "Následná povinná karanténa pak ovlivní rodinný život řady pracovníků. Tomu bychom se vyhnuli, kdybychom zasedali v Bruselu," napsala Rasa Juknevičieneová v dopisu, který podepsalo sedm desítek europoslanců, z těch českých komunistka Kateřina Konečná.

Jednat se má o Babišovi

Na programu zasedání bude mimo jiné hlasování o rezoluci, která kritizuje premiéra Andreje Babiše za přetrvávající střet zájmů a vyzývá k přezkumu, jestli v Česku ještě funguje právní stát, když země není schopna vypořádat se s případem svého předsedy vlády. Ani hlasování o rezoluci, plánované na středeční večer, ale nepřimělo mnohé Babišovy kritiky k cestě do Štrasburku.

"Rezoluce je hotová a hlasování proběhne elektronicky, ne v sále, takže je irelevantní, kde člověk v té chvíli bude," říká jeden z autorů textu k Babišovi, Mikuláš Peksa. Pirátský europoslanec, který žije mezi Prahou a Bruselem, kde si pronajímá byt, do Štrasburku nepojede. "Na programu pléna nebude legislativa, kterou vyjednávám a kvůli níž by bylo dobré tam fyzicky být. Přidaná hodnota mojí přítomnosti ve Štrasburku by byla nula," tvrdí.

Peksu navíc, jak říká, namíchl přístup Francie, která se snaží nalákat europoslance na možnost očkování proti covidu-19. "Vakcínu mohou navíc europoslanci dostat až ke konci zasedání, aby je to nutilo ve Štrasburku zůstat. To je svým způsobem politické vydírání, které nehodlám podporovat," dodává europoslanec, který schůzi stráví za počítačem v Praze.

Lidovec Tomáš Zdechovský naopak patří k těm několika desítkám europoslancům, kteří se do Štrasburku chystají. Zdechovský je podle svých slov očkovaný oběma dávkami, protože na jaře pomáhal v nemocnici a má i národní certifikát o vakcinaci. "I tak to bude otravné, protože kvůli vstupu do budovy parlamentu ve Štrasburku budou muset jít všichni na test, zřejmě i ti očkovaní. Ve Francii navíc pořád platí zákaz vycházení po deváté večer, takže si nebudeme moct jít večer s kolegy sednout," vysvětluje Zdechovský.

Hledání skulinek

Přesto lidovecký europoslanec pojede do Francie, protože si tam domluvil individuální schůzky. "Ve Štrasburku sídlí i Rada Evropy, já se pořád zajímám o české děti odebrané rodičům v Norsku, takže jsem si po více než roce dojednal různá setkání kvůli tomuto tématu," pokračuje europoslanec. Do Štrasburku s sebou bere i svoji asistentku, která žije v Bruselu a přijede z Belgie. "Ta holt bude muset poté týden pracovat z domova v karanténě," dodává.

Řada europoslanců, kteří do Štrasburku musejí, se snaží najít skuliny, aby se restrikcím vyhnuli. Část oprašuje diplomatické pasy a zkoumá, jestli se na ně nevztahuje výjimka, další se snaží individuální program v alsaském městě zúžit do časového limitu, který by je od testů a izolace uchránil. Europoslanci se s asistenty v Bruselu například často domluvili, že se během schůzky ve Štrasburku vystřídají, aby se jeden i druhý vešel do limitu 48 hodin za hranicemi, kdy Belgie ještě nevyžaduje týdenní karanténu a dva negativní PCR testy.

Všechna tato logistika okolo nadcházející schůze mezi europoslanci opět zvedla otázku zbytečnosti štrasburského sídla europarlamentu. "Pracovali jsme z domova nebo z Bruselu celý rok a fungovalo to. Potvrzuje to, že do Štrasburku jezdit nepotřebujeme. Měli bychom to opět nastolit jako téma pro vedení unie," řekla serveru Politico belgická europoslankyně Assita Kankoová z frakce ECR.

Francie je ale dlouhodobě jiného názoru. Pro změnu smlouvy o EU, kde je sídlo europarlamentu uvedeno, je přitom nutný souhlas všech států, tedy i Francie.