"Žalostný suchar z Kremlu znovu opakuje lži." Polsko reaguje na Putinova obvinění

Ruský prezident Vladimir Putin tento pátek varoval, že případné napadení Běloruska bude Rusko pokládat za útok proti sobě a na agresi odpoví všemi prostředky. Informovaly o tom zahraniční tiskové agentury. Polští činitelé Putinovy výroky označili za lži.

V souvislosti s přesunem žoldnéřů z ruské Wagnerovy soukromé skupiny do Běloruska Polsko ve čtvrtek oznámilo, že přesune část svých vojenských jednotek ze západu na východ země, tedy k běloruské hranici.

"Rozpoutání agrese proti Bělorusku bude znamenat agresi proti Ruské federaci. Na to odpovíme všemi prostředky, kterými disponujeme," prohlásil Putin podle agentury Interfax na poradě se členy své bezpečnostní rady. Ruské velení si ve válce proti Ukrajině podle Putina počíná tak zdatně a ruští vojáci tak hrdinsky, že ukrajinské protiofenzívě nepomohly k úspěchu dodávky západních zbraní ani "tisíce zahraničních žoldnéřů a poradců". "Celý svět vidí, jak vychvalovaná západní nezranitelná technika hoří," prohlásil.

Ruský prezident tvrdil, že polské elity sní o tom, že se zmocní běloruského a ukrajinského území. "Pokud jde o ukrajinský režim, je to jeho věc. Jestli chtějí, jak to zrádci obvykle dělají, něco předat, prodat, něčím zaplatit svým pánům, je to jejich věc. Tady se vměšovat nebudeme," řekl. Varoval ale před napadením svého nejbližšího spojence v Minsku.

Nepodložená obvinění

Šéf Kremlu zároveň podle ruskojazyčného webu stanice BBC uvedl, že polští představitelé pravděpodobně očekávají, že vytvoří nějakou koalici pod záštitou NATO a "přímo zasáhnou do konfliktu na Ukrajině, aby si pak 'utrhli' tučnější kus, aby získali zpět to, co považují za svá historická území - dnešní západní Ukrajinu". Svá slova ničím nepodložil, podotkla BBC. Putin dále prohlásil, že "západní území dnešního Polska jsou darem (diktátora Josifa) Stalina Polákům" a Moskva jim to "připomene".

"Žalostný suchar z Kremlu znovu opakuje lži o Polsku a také se snaží falšovat pravdu o válce proti Ukrajině," reagoval dnes na Putinovy výroky pověřenec polské vlády pro bezpečnost informačního prostoru Stanislaw Žaryn. "Vladimir Putin také znovu používá historický revizionismus k šíření falešných obvinění vůči Polské republice," dodal.

"Putin sní o návratu do Stalinových časů"

Náměstek polského ministra zahraničí Pawel Jabloński podle agentury PAP řekl stanici Polsat News, že Rusko má nepřátelské záměry nejen vůči Ukrajině, ale vůči celé Evropě. "Putin sní o návratu do Stalinových časů. Když mluví o údajných darech, které jsme měli dostat od Stalina, tak samozřejmě cynicky lže, protože jsme ztratili mnohem větší část svého území, Sověti nás dobyli, okupovali nás téměř pět desetiletí," prohlásil Jabloński. Falšování historie je podle něj Putinovou zbraní, již používá v hybridní válce.

Varšava začala přesouvat své jednotky ze západu na východ Polska v reakci na příjezd tisíců ruských žoldnéřů do Běloruska, kde cvičí ve vojenském prostoru u hranic s Polskem. Varšava se obává možných provokací a jednotky na východě země také mají "odstrašit agresora" a dát Rusku najevo, že se napadnout Polsko nevyplatí, uvedl ve čtvrtek polský ministr obrany Mariusz Blaszczak.

Putin svá již několikrát opakovaná nařčení Varšavy opět nepodpořil konkrétními důkazy. Šéf Kremlu ovšem také tvrdí, že proti Rusku byla rozpoutána válka, přestože právě na Putinův rozkaz ruská vojska loni v únoru vpadla na Ukrajinu a rozpoutala tak nejkrvavější konflikt v Evropě od konce druhé světové války. Podle odhadů byly zabity již desítky tisíc vojáků a tisíce civilistů a boje také vyhnaly miliony lidí z domovů. Putin také zprvu tvrdil, že se Rusko nechce zmocnit ukrajinského území, ale loni na podzim ohlásil anexi čtyř ukrajinských oblastí, Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské, které ruská vojska částečně okupují a o kterých Putin hovoří jako o historicky ruském území, podobně jako v případě Krymu, anektovaného už na jaře 2014.

Video: Bývalý autor Putinových projevů analyzoval setkání ruského prezidenta s šéfem wagnerovců (11. 7. 2023)