"Žádné vydávání do Číny". Nový zákon vyhnal do ulic Hongkongu desetitisíce lidí

před 5 minutami

Desetitisíce lidí v neděli vyrazily do ulic Hongkongu ve snaze odvrátit schválení zákona, který by umožnil vydávat osoby podezřelé ze spáchání trestného činu do pevninské Číny. Úřady v očekávání největšího protestu za posledních 15 let vyslaly do terénu přes 2000 policistů, kteří dohlížejí na dosud poklidnou demonstraci, informovala agentura Reuters.

Hongkong, který má status zvláštní čínské správní oblasti, zaručuje zákonem svým obyvatelům nezávislou justici a rozsáhlé osobní svobody, včetně svobody projevu. Mnozí však tvrdí, že Peking postupně tyto svobody omezuje. Sporný návrh extradičního zákona předložený hongkongskou vládou podle prodemokratických kritiků narušuje právní nezávislost poloautonomního regionu, neboť usnadňuje vydávání lidí podezřelých ze spáchání trestného činu do pevninské Číny. Tam by mohli čelit vágním obviněním z ohrožení národní bezpečnosti a nespravedlivým procesům. "Žádné vydávání do Číny, žádný špatný zákon," skandoval dav protestujících na úvod demonstrace, která byla svolána do velkého parku Victoria na 15:00 místního času. Ve více než třicetistupňovém vedru se mezi protestujícími objevily jak rodiny s malými dětmi, tak starší lidé. K odpůrcům navrhovaného zákona patří studenti či prodemokratičtí aktivisté, ale i podnikatelé a manažeři obvykle podporující vládu. Organizátoři očekávají, že by se do protestu mohlo zapojit více než půl milionu lidí. Tím by se podle Reuters stal nejmasovější demonstrací od roku 2003, kdy místní obyvatelé úspěšně protestovali proti zpřísnění bezpečnostních zákonů.