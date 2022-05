Záběry obří krádeže? Rusové naložili v Mariupolu loď plnou kovu a vezou si ho domů

Podmíněné tříleté tresty se zkušební dobou na pět let v kombinaci s finančním trestem uložil v pondělí krajský soud v Liberci dvěma bývalým regionálním politikům ODS. Někdejšího náměstka primátora Pavla Krenka a bývalého zastupitele Jiřího Zeronika uznal vinným v jednom z pěti žalovaných obchodů s pozemky a budovami ve sportovních areálech na Ještědu a ve Vesci, které patří Liberci. Rozhodnutí soudu zatím není pravomocné.

Směnou louky využívanou v zimě jako sjezdovka za zahradu v centru městu způsobili podle soudu škodu přes dva miliony korun. Oba obžalovaní od počátku vinu odmítali, za podvod a zneužití pravomoci úředního činitele jim hrozilo až 12 let vězení. Podle rozhodnutí soudu by měl Krenk zaplatit peněžitý trest 600 tisíc korun a 300 tisíc korun Zeronik. Zároveň jako náhradu škody by oba společně měli zaplatit přes dva miliony korun městu a Sportovnímu areálu Ještěd.