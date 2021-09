YouTube bude blokovat videa se zavádějícími informacemi o vakcínách

Technologická společnost YouTube začne na své stejnojmenné internetové platformě blokovat veškerá videa s nepravdivými a neověřenými informace o schválených a běžně používaných vakcínách. Firma rovněž smaže kanály některých význačných aktivistů vystupujících proti očkování. Ti podle expertů nesou část zodpovědnosti za to, že v USA i v jiných vyspělých státech uvadá zájem o vakcinace.

YouTube, stejně jako sociální sítě Twitter a Facebook, začal krátce po vypuknutí pandemie blokovat zavádějící či nepravdivé informace o koronaviru i vakcínám proti covidu-19. Jeho nové opatření se nicméně týká všech běžně používaných očkovacích látek, například proti spalničkám či neštovicím.

Činitel YouTube Matt Haprin listu The Washington Post sdělil, že společnost v tomto ohledu nepodnikla kroky dříve, jelikož chtěla nejprve zasáhnout proti dezinformacím týkajícím se koronaviru. Firma přitom dosud odstranila asi 133 tisíc videí se zavádějícím či nepravdivým obsahem ohledně covidu-19.

YouTube nadále umožní lidem nahrávat videa, v nichž budou hovořit o své vlastní zkušenosti s očkováním, například o tom, jaké se u nich projevily vedlejší účinky. Dovoleny budou také vědecké diskuse o vakcínách nebo videa o historických úspěších či selháních očkovacích látek.

Zakázáno pak bude nahrávat videa, v nichž se tvrdí, že jsou vakcíny obecně nebezpečné a závadné, obsahují mikročipy nebo způsobují mnoho zdravotních problémů, například autismus, rakovinu či neplodnost. Platforma opatření zavede ve všech svých jazykových mutacích.

V rámci nového kroku YouTube zablokuje účty dlouholetých odpůrců očkování, jakými je například Joseph Mercola či Robert F. Kennedy, syn někdejšího senátora Roberta "Bobbyho" Kennedyho. Jejich popularita přitom v poslední době raketově vzrostla s nástupem pandemie, při níž se lidé začali obecně více zajímat o očkování.

Podle expertů na šíření dezinformací stojí popularita odpůrců očkování na YouTube do značné míry za rostoucím skepticismem vůči vakcínám z posledních let. Ten je přitom patrný zejména v USA, kde v posledních měsících uvadá zájem o očkování proti covidu-19. Plně imunizovaných je tam nyní 56 procent obyvatelstva, zatímco v Kanadě je to 71 procent a v Británii 67 procent. V ČR je plně naočkovaných asi 55 procent obyvatel.

Provozovatelé sociálních sítí ještě nedávno s odkazem na zachování svobody projevu veskrze odmítali moderovat obsah, který na jejich platformy nahrávají uživatelé. V poslední době však vzhledem k rostoucímu tlaku odborné veřejnosti i politiků přistoupili k určitým opatřením, jejichž cílem je omezit šíření nepravdivých informací, například o volbách nebo právě o tématech týkajících se zdraví.

Americký prezident Joe Biden v červenci prohlásil, že sociální sítě nesou částečně zodpovědnost za šíření dezinformací o vakcínách a že by měly dělat více pro to, aby mu zabránily. Jeho předchůdce Donald Trump se často s technologickými společnostmi dostával do konfliktu, protože podle něj při moderování obsahu na svých platformách systematicky potírají "konzervativní hlasy".