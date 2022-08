WHO eviduje přes 35 tisíc případů opičích neštovic ve více než 90 zemích

Světová zdravotnická organizace (WHO) eviduje více než 35 400 případů opičích neštovic v 92 zemích. Vyplývá to podle agentury Reuters z aktuálních oficiálních údajů WHO. Dvanáct osob na opičí neštovice zemřelo. Organizace ve středu v souvislosti s nahlášenými případy prolomení imunity po očkování varovala před tím, aby lidé spoléhali na vakcinaci jako všelék, uvedla agentura DPA.

Během jednoho týdne byly opičí neštovice zjištěny u 7500 lidí. Počet případů se tak zvýšil o pětinu. Opičí neštovice, kvůli nimž WHO minulý měsíc vyhlásila nejvyšší stupeň varování, se už objevily ve více než 80 neendemických zemích, v nichž se donedávna infekce prakticky nevyskytovala. Jde o státy mimo západní a střední Afriku. Zhruba v polovině května se nákaza začala šířit i v Evropě, USA či dalších státech. Související Opičí neštovice nejsou novým covidem. Nešíří se rychle, průběh je mírný, říká virolog Z neendemických zemí dosud největší počet případů hlásí Spojené státy, do úterý jich měly 12 635. Podle WHO je však vysoké riziko šíření nákazy v Evropě. Španělsko dosud potvrdilo 5719 případů, Německo 3186, Británie 3081 a například Británie 2673. Česko dosud nahlásilo 36 případů opičích neštovic. Jednotky případů úmrtí v souvislosti s nemocí zaznamenaly Brazílie, Indie či Španělsko. WHO varovala přes spoléháním na očkování jako na všelék. Proti opičím neštovicím se zatím jako nejvhodnější jeví vakcína proti neštovicím Imvanex od dánské společnosti Bavarian Nordic. Ve Spojených státech, kde je distribuovaná po názvem Jynneos, se už za tímto účelem používá. "Od začátku jsme věděli, že tato vakcína nebude všelékem, že nesplní všechna očekávání, která jsou do ní vkládána," řekla ve středu v Ženevě expertka WHO na opičí neštovice Rosamund Lewisová. Případy neúčinnosti očkování jsou hlášeny u lidí, kteří byli očkováni po možném kontaktu s nakaženým, i u lidí, kteří se nechali naočkovat preventivně. Související Proti opičím neštovicím pomáhá očkování. Vědci ale o nich stále mnoho nevědí Lewisová zdůraznila, že očkovaní musí čekat nejméně dva týdny od druhé dávky, než látka projeví plnou účinnost. Proto je třeba se vyvarovat riskantnímu chování. Více než 90 procent případů opičích neštovic se přitom vyskytlo u mužů, kteří mají často sex s různými partnery. Společnost Bavarian Nordic uvedla, že si už není jistá, že dokáže uspokojit poptávku po vakcíně. Firma nyní zkoumá možnost zajistit část výroby jinde. Ve hře je mimo jiné přesun výrobních technologií do USA smluvnímu výrobci, informovala zpravodajská společnost Bloomberg News s odvoláním na viceprezidenta společnosti Rolfa Sasse Sorensena. Mezi příznaky opičích neštovic onemocnění patří horečka, bolesti hlavy a vyrážka, která se obvykle objeví nejprve na obličeji a pak se šíří po zbytku těla. VIDEO: Prymula: Nevíme, jak velká hrozba opičí neštovice jsou. Masivní šíření neočekávám 20:17 Opičí neštovice určitou hrozbou jsou. Když se ale budeme chovat adekvátně a nakažené izolovat, nemělo by dojít k velkému šíření. | Video: Daniela Drtinová