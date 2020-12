Když se Brian Faelnar z amerického Holmdelu v New Jersey vracel domů, překvapil ho na příjezdové cestě vzteklý divoký krocan. Když začal ptáka natáčet, samec zaútočil na jeho auto a začal do něj divoce klovat. Poté, co stačil prohnat kolem vozu samici, opět zaútočil na plechového "nepřítele". Faelnar na něho marně troubil, mohl tak akorát nadávat.

