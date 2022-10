Vyvolala chaos, který ji teď pohltil. Konzervativci rozmýšlí, jak se zbavit Trussové

Liz Trussová vede britskou vládu teprve šest týdnů, přesto se jí chtějí její spolustraníci zbavit. Premiérka rychle ztrácí důvěru veřejnosti, a i když nový ministr financí Jeremy Hunt zrušil téměř všechny její reformy, dál trvá na tom, že chce konzervativce vést do dalších voleb. Pomáhá jí v tom nejistota, která by stranu po jejím odchodu zachvátila.

"Omlouvám se za chyby, kterých jsem se dopustila," přiznala v pondělním rozhovoru pro televizní stanici BBC Trussová. "Dál zůstávám oddaná této vizi, ale budeme ji muset naplnit jiným způsobem," dodala. Jen o několik dní dříve kvůli daňové reformě, která způsobila chaos na finančních trzích, vyměnila ministra financí. Ve funkci byl pouhý měsíc.

Trussová usedla v Downing Street na začátku září poté, co byla zvolena jako nová předsedkyně konzervativců v celostranickém hlasování. Slibovala posílit ekonomiku snížením daní a investicemi. Spolu se svým tehdejším ministrem financí Kwasim Kwartengem ale představila reformy, které by zemi rekordně zadlužily, aniž by vysvětlila, jaké budou mít dopady na hospodářství.

Libra se důsledkem toho propadla na rekordní minimum, penzijní fond se ocitl v ohrožení a centrální banka musela rychle zvýšit úrokovou sazbu, která pro mnoho lidí znamená nejistotu, zda budou schopni splácet své hypotéky. Podle téměř všech britských ekonomů byly návrhy změn nezodpovědné a nepromyšlené.

Myslela si to i velká část konzervativců a nový šéf státní kasy Hunt nyní naprostou většinu změn zrušil, včetně návrhu na snížení daní. Omezil také velký balíček, který měl pomoci Britům s drahými energiemi. V pondělí pak poslancům dlouze vysvětloval, proč je obrat o 180 stupňů nezbytný.

Huntovým krokem by měl ostrovní rozpočet sice získat 32 miliard liber (přes 900 miliard korun), ale ani to podle Institutu pro fiskální studie nebude stačit k tomu, aby to zkrotilo rostoucí inflaci a fiskální problémy, které zažehl chaos z posledních týdnů.

Klesající podpora

Trussová navíc v pondělí nepřišla do Dolní komory parlamentu, aby odpovídala na otázky opozice. Místo toho nechala vše vysvětlit svého nového ministra financí. Konzervativní poslanci dokonce museli na dotazy labouristů vysvětlovat, že se premiérka "neschovává pod stolem", což mezi zákonodárci vzbudilo velké pobavení.

Premiérce podle posledních průzkumů nedůvěřuje 70 procent Britů, což je nejhorší výsledek kteréhokoliv předsedy vlády od počátku měření v roce 1997. I mezi konzervativními voliči má Trussová podporu pouze 12 procent z nich, ukazují data společnosti Redfield and Wilton.

Liz Truss' approval rating is -61%, the lowest approval rating for a sitting Prime Minister that we've recorded.



Liz Truss Approval Rating (16 October):



Disapprove: 70% (+8)

Approve: 9% (-5)

Net: -61% (-13)



Changes +/- 13 Octoberhttps://t.co/fMkhypxSj0 pic.twitter.com/0CqyuQS8EW — Redfield & Wilton Strategies (@RedfieldWilton) October 17, 2022

Nejméně pět konzervativních poslanců proto volá po jejím odstoupení, podle britských médií ale s jejím vedením strany nesouhlasí desítky dalších. Nejmenovaný konzervativní člen Dolní sněmovny prohlásil, že si odchod premiérky údajně přeje většina poslanců.

Liz Trussové ale paradoxně pomáhá nejistota, co by její odchod způsobil a zda je vůbec možný. Podle sto let starých stranických pravidel nemůže premiérka čelit hlasování o nedůvěře během prvního roku své vlády. Výbor 1922, který má tyto záležitost na starosti, se v minulosti zdráhal jakékoliv změny dovolit. Nyní ale jeho předseda Graham Brady připustil, že pokud by se pro změnu vyslovil jednoznačně většinový počet poslanců, zvážil by to. Právě kvůli jednání s Bradym se Trussová nedostavila včas do parlamentu.

Složitá budoucnost

Jeden člen Výboru 1922 pro list The Guardian řekl, že by se konzervativci mohli rozhodnout jednat už tento týden, a to buď tím, že by změnili vlastní pravidla, nebo by vyslali Bradyho, aby Trussové oznámil, že je po všem. Rezignace premiérky by podle něj byla nejjednodušším řešením celé situace, to se ale nyní nezdá příliš pravděpodobné.

Pokud by však Trussovou odvolali její spolustraníci, museli by si znovu zvolit nového šéfa. Kdo by to mohl být, ale není jasné. Mezi favority patří ministr obrany Ben Wallace, který už však možnou kandidaturu odmítl. Dalším zvažovaným politikem je Rishi Sunak, bývalý ministr financí a hlavní rival Trussové v zatím poslední volbě předsedy Konzervativní strany, či šéfka poslanců toryů Penny Mordauntová.

Nikdo z nich podle pozorovatelů nemá dostatečnou podporu, a navíc by další celostranické hlasování mohlo ještě prohloubit nedůvěru v konzervativce. Poslanci podle stanice BBC zvažují i to, že by mezi sebou nového premiéra vybrali sami a stranickou základnu tentokrát obešli. Právě Trussovou přitom běžní členové strany zvolili, i když mezi poslanci nezískala většinu hlasů.

Poslední možností je vyvolání předčasných voleb poté, co většina poslanců vysloví vládě nedůvěru. To je ale momentálně velmi nepravděpodobné, protože toryové v současných průzkumech výrazně ztrácí nad opozičními labouristy. Ti by se tak s největší pravděpodobností nyní dostali k moci poprvé od roku 2010.

Trussová však dál zdůrazňuje, že z Downing Street odcházet nehodlá. "Zůstávám tu, protože jsem byla zvolena, abych sloužila svojí zemí. A to jsem rozhodnuta udělat. Povedu Konzervativní stranu do dalších voleb. Nemůžeme si zkrátka dovolit ztrácet náš čas tím, že budeme mluvit o Konzervativní straně, místo toho, abychom jednali. To je můj vzkaz mým kolegům," prohlásila premiérka.

Video: Nová britská premiérka je pracant. Dal jsme jí svůj hlas, tvrdí český člen konzervativců