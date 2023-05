Bidenův muž nám vzkázal, že Rusko nemůžeme na bojišti porazit, líčí vlivná Ukrajinka

Loni v noci z 23. na 24. února překročila Daria Kaleniuková se svými dvěma dětmi polsko-ukrajinskou hranici. Když se mladá Ukrajinka otřepala z šoku, že začala invaze a její život se teď bude odehrávat jinak, pustila se do práce.

Do té doby zkušená aktivistka spolu s dalšími ve Varšavě založila Mezinárodní centrum pro ukrajinské vítězství. "Bylo nám hned jasné, že o naší zemi rozhodne pomoc Západu," říká v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz.

Tehdy už deset let vedla ukrajinské Protikorupční akční středisko, které v roce 2011 spoluzaložila a z nějž se vyvinulo klíčové místo pro potírání úplatkářství v zemi. Její organizace se podílela na protikorupčních zákonech, které po Ukrajině vyžadovaly mezinárodní instituce i investoři. Stála u zrodu nových institucí typu speciálního protikorupčního soudu.

"Za těch deset let protikorupčního boje jsme měli kontakty všude na světě. Rozhodli jsme se jich využít, abychom pomohli vystavit a udržet podporu Ukrajiny na Západě," pokračuje Daria Kaleniuková.

Od té doby je neustále na cestách. "Jen za květen to je deset zemí. Švédsko, Finsko, Estonsko, Belgie, Polsko…," vyjmenovává Ukrajinka, která s Aktuálně.cz hovořila na nedávné bezpečnostní konferenci v Tallinnu. "V Americe jsem byla za poslední rok šestkrát."

Z USA cítím obavy

Když Kaleniuková cestuje, diskutuje se zástupci vlád, parlamentů i občanské společnosti. Z vedení západních států podle svých slov cítí "strach z porážky Ruska". Vykládá si tím i otálení v dodávce stíhaček NATO pro bránící se zemi. Ačkoliv o ně Kyjev požádal před rokem, státy ochotné poslat americké F-16 se našly až nedávno.

"Americký Kongres a vedení armády nás podporují," říká mezinárodně respektovaná Ukrajinka. "Ale ze strany administrativy Joea Bidena cítím obavy z našeho vítězství. Jake Sullivan (Bidenův poradce pro národní bezpečnost, pozn. red.) nám řekl, že Rusko nemůžeme porazit na bojišti, protože je to jaderná velmoc."

Obavě Západu z možného nukleárního konfliktu nerozumí. "Rusko nepotřebuje útočit jadernými zbraněmi. Evropu může kontaminovat jinak - a také se o to intenzivně pokouší," pokračuje Kaleniuková.

"Rusové útočí na naše transformátory, které odvádějí elektřinu z jaderných elektráren. V případě narušení sítě hrozí přehřátí a kolaps bloků. Téhle situaci jsme se loni v zimě jen tak tak vyhnuli. Také proto potřebujeme vzdušnou obranu a stíhačky, abychom mohli včas sestřelit rakety letící na transformátory."

Přesvědčování skeptiků

Nyní Daria Kaleniuková hlídá hlavně to, aby Ukrajina splnila podmínky pro začátek vstupních rozhovorů s Evropskou unií. Těch je sedm a pět se týká právního státu, hlavně potírání korupce. Členské země by o stavu ukrajinských rozhovorů o vstupu do unie měly rozhodnout do konce letošního roku.

"Coby protikorupční hlídací psi na vládu velmi tlačíme ," říká k tomu. "Dokončujeme reformu soudnictví, máme nově speciálního prokurátora pro vyšetřování korupce, za poslední rok navzdory válce padlo sto obvinění z korupce. Systém funguje. Jsme na dobré cestě do podzimu všechno stihnout."

Rozhodnutí, které by Ukrajinu definitivně postavilo na dálnici směr EU, budou muset schválit jednomyslně všechny členské státy. V poslední době se s obavami z ukrajinské konkurence přihlásili západoevropští farmáři. Věří si tedy Ukrajinka, že všech 27 lídrů zvedne ruku pro? "Nejsem si jistá," připouští. "Právě proto, jakmile budeme mít hotový domácí úkol, vyrazíme do států, které budou vůči nám stále skeptické. Pokusíme se je přesvědčit, aby pak EU splnila, co nám slíbila."

Kaleniuková je proto připravená jet za politiky, uspořádávat shromáždění i debaty. "Plánujeme vyrazit do Francie za farmáři s našimi zemědělci, aby nám Francouzi sdělili, čeho se ve vztahu k nám bojí a jak jim můžeme pomoct," popisuje.

Několik desítek Ukrajinců podle jejích slov takhle vyrazilo do váhajících zemí už loni, když měla EU udělit zemi kandidátský status. Ona sama odjela do Dánska a Nizozemska a vysvětlovala zástupcům vlád, co všechno Ukrajinci udělali, aby vymýtili korupci. "Říkali jsme Nizozemcům a Dánům: 'Dejte nám status kandidáta, našim lidem to dodá naději a sílu i k boji proti korupci'," zmiňuje Kaleniuková. "Nevím, jestli je zrovna tohle přesvědčilo. Kandidátský status jsme ale dostali," dodává Ukrajinka.

