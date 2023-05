EU vyčlení 2,5 miliardy eur na munici pro Ukrajinu. Chybí ale továrny i lidi

Členské země EU udělaly důležitý krok na podporu ukrajinské armády vzdorující ruské agresi. Zaplatí dohromady dvě a půl miliardy eur na výrobu dělostřelecké munice, kterou ukrajinští bojovníci potřebují na pozadí očekávané jarní protiofenzivy.

Evropská komise uvolní v následujících měsících 500 milionů eur jako dotace evropským firmám, které munici pro Ukrajinu vyrobí. Ve středu to v Bruselu oznámil komisař pro vnitřní trh Thierry Breton.

Státy EU se zároveň už dřív dohodly, že proplatí miliardu eur na kompenzacích zemím, které pošlou granáty a střely ze svých skladů na Ukrajinu.

Zbývající miliardu do celkových dvou a půl EU vyčlenila na společné nákupy dělostřelecké a další munice. Také na tom se dohodli evropští lídři už koncem března. Evropské státy ale nebyly několik týdnů schopné domluvit se na tom, u jakých zbrojovek si munici objednat.

Francie nebo Řecko chtěly zajistit, aby výdaje z rozpočtů evropských zemí připadly pouze evropským zbrojovkám. Polsko, Česko a další státy se tak úzkému vymezení bránily; obávaly se, že to vyřadí silné hráče obranného průmyslu ve vlastnictví Američanů. Ti přitom nyní dodávají přes 90 % zbraní Ukrajině.

Ve středu odpoledne velvyslanci členských států v Bruselu oznámili průlom v dohodě. Miliarda na historicky první společné nákupy munice tak bude. Detaily ujednání nebyly oznámeny, podle diplomatického zdroje Aktuálně.cz jde ale o "dobrý kompromis".

"Pokud jde o obranu, náš průmysl musí nyní přejít do režimu válečné ekonomiky," shrnul investice do střel a granátů pro Ukrajinu komisař Breton. Navržené peníze dle něj budou stačit k tomu, aby se v Evropě vyrobilo milion kusů raketových střel, dělostřeleckých granátů a další náplně do zbraní během následujícího roku.

Právě slib milionu kusů munice dali evropští politici Ukrajině. Podstatná část navrženého balíku má podle Bretona posloužit k podpoře výroby hlavně ve zbrojovkách, od nichž ji budou země pořizovat v rámci zmíněných společných nákupů.

Nedostatek továren

Řada států volá po zvýšení tempa dodávek, protože ze slíbeného milionu kusů dostala Ukrajina zatím řádově jen desítky tisíc. Problém Evropy dlouhodobě není nedostatek peněz, nýbrž továren, kvalifikovaných lidí a také surovin, které se do střel přidávají.

Po útlumu zbrojní výroby v 90. letech minulého století, kdy se Evropa začala spoléhat na americkou armádu coby garanta svojí bezpečnosti, chybí v zemích unie celá jedna generace odborníků na výrobu zbraní. Kapacita stávajících podniků není dostatečná.

Například dělostřelecké náboje ráže NATO 155 milimetrů, které Ukrajina poptává, vyrábí v Evropě jen desítka firem s malou výrobní kapacitou. Postavit novou výrobní linku na zbraně přitom nejde přes noc.

Vysoká spotřeba munice ve válce na Ukrajině překvapila armádní analytiky ze západních států. Podle britské analýzy spotřebovali například loni během letních měsíců Rusové 40 až 50 tisíc kusů dělostřelecké munice denně. Ukrajinci šest až sedm tisíc za den.

Peníze nově určené na munici pro Ukrajinu mají podpořit jak modernizaci a navyšování výroby ve stávajících fabrikách, tak stavbu nových provozoven. Země z nich budou moci financovat i modernizaci zastaralé munice.

Uvolnění 500 milionů, které navrhla komise, budou muset ještě schválit europoslanci a členské státy. O ostatních dvou miliardách rozhodují jen národní vlády. Poskytnutí peněz zbrojovkám tak může být rychlé.