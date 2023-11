Lži republikána Santose neberou konce. Navzdory obviněním si věří i na znovuzvolení

Od demokratů i republikánů ve Spojených státech se pravidelně opakují volání po rezignaci kongresmana George Santose, který "proslul" lhaním. Teprve minulý týden ale Sněmovna reprezentantů o jeho vyloučení hlasovala. Neúspěšně. Republikán Santos přitom od svého zvolení loni v listopadu budí rozpaky. Lhal mimo jiné o tom, že jeho prarodiče přežili holocaust a jeho matka útoky z 11. září 2001.

"Měli bychom skutečně dát Američanům vědět, že pokud kandidát do Kongresu lže o všem možném, aby získal jejich hlasy, poslanci Sněmovny reprezentantů podvodníka vyloučí a dají voličům včas příležitost mít řádné zastoupení," vyzývala své kolegy malá skupina republikánů před hlasováním o Santosově dalším osudu.

Podnět k hlasování o jeho odvolání dali republikánští kolegové ze státu New York, který Santos v Kongresu zastupuje. Nepodařilo se jim ale přesvědčit dostatek politiků. K vyloučení člena sněmovny je potřeba alespoň dvoutřetinová většina, tedy 290 hlasů. V tomto případě ale bylo pro jen 179 poslanců.

Pokud by se hlasování zúčastnilo všech 433 poslanců Sněmovny reprezentantů, musel by pro odvolání zvednout ruku každý demokrat a 77 republikánů. Pro vyloučení svého kolegy se ale vyslovilo jen 24 republikánů a navíc 31 demokratů bylo proti.

Oficiální vyšetřování

Santos po hlasování uvedl, že výsledek nepovažuje za výhru. "Je to vítězství procesu. Řádný proces dnes zvítězil. Ne George Santos," řekl. Už před hlasováním na ostatní politiky apeloval, aby ctili presumpci neviny, upozornila stanice CNN. Santos je obviněný z 23 trestných činů a jeho prohřešky se zabývá i etická komise.

Právě otázka presumpce neviny byla důvodem, proč mnoho zákonodárců pro Santosovo vyloučení nehlasovalo. Chtějí počkat na vyšetřování komise i rozhodnutí soudu, před kterým nyní politik stojí. Trestní řízení má předběžně začít až příští září. Etický výbor prohlásil, že "urychleně" přezkoumává obvinění proti Santosovi a "oznámí svůj další postup" nejpozději 17. listopadu, uvedl deník The New York Times.

Federální prokuratura obvinila Santose z účasti ve finančních machinacích týkajících se jeho osobních financí a peněz na volební kampaň. Obvinili ho z podávání falešných finančních zpráv, podvodného pobírání podpory v nezaměstnanosti, krádeže identity a čísel kreditních karet dárců kampaně a zfalšování osobní půjčky ve výši 500 tisíc dolarů (11, 5 milionu korun).

Politik obvinění odmítá a tvrdí, že jsou politicky motivovaná. Santosova slova ale momentálně nikdo nebere příliš vážně. Jen několik týdnů před tím, než padlo obvinění, tvrdil reportérce The New York Times Grace Ashfordové, že jeho neteř byla unesena, pravděpodobně jako odplata za jeho veřejné výroky o Komunistické straně Číny. Připomněl to magazín Vanity Fair.

Vysoce postavený člen orgánů činných v trestním řízení následně novinářce sdělil, že záležitost prověřili a že neexistují žádné důkazy o únosu ani o žádném spojení s čínskou komunistickou stranou. "Nenašli jsme vůbec nic, co by nasvědčovalo tomu, že je to pravda," řekl úředník. "Přikláněl bych se k tomu, že si to vymyslel."

Další výmysly

Pobavení vzbudilo i opakované tvrzení, že jsou Santosovi prarodiče přeživší holocaustu, kteří z Ukrajiny uprchli do Brazílie, odkud politik pochází. Americká média se nad výrokem pozastavují, protože pro něj neexistují žádné důkazy.

Podle několika genealogických záznamů se jeho prarodiče narodili v Brazílii. Jeden z genealogů pro CNN uvedl, že neexistují žádné známky, že by měl politik židovské nebo ukrajinské kořeny. Stejně tak podle něj neexistuje nic, co by potvrzovalo Santosovo tvrzení, že si rodina během cesty do Brazílie změnila jméno a vystavila falešné doklady.

Santos nicméně důkazy slibuje, tvrdí ale, že je momentálně kvůli válce na Ukrajině nemůže získat. "Pracuji na tom posledních 10 měsíců. Ale bohužel, Ukrajina je uprostřed šílené války a můj dědeček pochází z Ukrajiny. Takže tohle je největší výzva. Ale je to něco, co se chystám dokázat, než umřu."

Zatím ho sice jeho lži kariéru nestály, zda ale v politice vydrží, není jisté. Santos se uchází o znovuzvolení. Místní a celostátní představitelé však oznámili, že ho v republikánských primárkách, které se těší vysokému množství uchazečů, nepodpoří.

Santos se ale vyhnul tomu, aby se stal prvním zástupcem od americké občanské války v 19. století, který by byl odvolán z funkce bez odsouzení za trestný čin. Unikl také tomu, aby byl teprve šestým sesazeným členem Sněmovny reprezentantů v historii tohoto orgánu.

