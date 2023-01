Lhal o vzdělání, práci i své matce. Republikánský kongresman si vybájil vlastní život

Na ustavujícím zasedání se členem amerického Kongresu oficiálně stane i republikánský nováček George Santos. Mladému politikovi se podařilo zvítězit v jinak tradičně demokratickém New Yorku. Jako syn imigrantů a homosexuál tvrdil, že je důkazem amerického snu a vypracoval se na vrchol finančního světa. Nedávná odhalení ale ukazují, že si položky v životopisu vymyslel a voliče obelhal.

Nově zvolený člen Sněmovny reprezentantů za New York, republikán George Santos. | Foto: ČTK

Teprve 34letý politik a velký obdivovatel exprezidenta Donalda Trumpa uspěl v listopadových volbách na Long Islandu. Že není schopen vysvětlit celou řadu nesrovnalostí ve své minulosti, vyšlo najevo až později.

Santos o sobě tvrdil, že před tím, než se stal úspěšným finančníkem na Wall Street, navštěvoval soukromou střední školu, vystudoval ekonomiku na prestižní Baruch College i New York City Public College. Měl také vlastnit třináct rodinných nemovitostí a také charitu, která údajně zachránila život tisícům psům a koček.

List New York Times následně odhalil, že žádná ze škol a ani většina zaměstnavatelů, které Santos uvádí, o něm nic neví. Deník naopak zjistil, že politik měl v minulosti opakovaně finanční problémy, neplatil nájmy a v Brazílii, odkud jeho rodina pochází, je dokonce obviněn z trestného činu. Záhadou také zůstává, jak se Santosovi v posledních letech podařilo rychle zbohatnout.

Ačkoliv jeho útulek má své stránky na sociálních sítích, nikde není zaregistrovaný jako dobročinná organizace. Stejně tak politik nijak nedoložil ve svém majetkovém přiznání, že by vlastnil tolik nemovitostí. Jeho firma, které má klientům radit s investicemi a podle daňového přiznání mu platí 750 tisíc dolarů ročně (v přepočtu přes 17 milionů korun), nezveřejnila jméno jediného klienta, což ze zákona musí.

Těsná většina

Odkud se peníze vzaly ani proč o něm žádné finanční instituce či školy, které údajně navštěvoval, nikdy neslyšely, se politikovi stále nedaří vysvětlit. Demokratům i jeho stranickým kolegům začíná docházet trpělivost.

Republikánský kongresman z Texasu Kevin Brady v televizi Fox News prohlásil, že by Santos rozhodně měl zvážit rezignaci. James Comer z Kentucky uvedl, že si je téměř jist, že podezřelého politika bude vyšetřovat etická komise. "To, co Santos udělal, je hanebnost. Lhal voličům," upozornil.

Vedení republikánské strany je ale zatím opatrné. Hlavní kandidát na předsedu Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy pro své zvolení potřebuje každý hlas a jeho republikáni mají po podzimních volbách v dolní komoře Kongresu jen velmi těsnou většinu, všímá si britský deník The Guardian. McCarthy navíc v úterý ve volbě nového šéfa sněmovny opakovaně neuspěl a hlasování se bude opakovat ve středu.

Krádež v Brazílii

Novopečený kongresman kromě toho také tvrdil, že je potomkem přeživších holokaustu a že jeho matka, imigrantka z Brazílie, se stala první ženou ve vrcholné funkci v americké finanční instituci, která se 11. září 2001 v době teroristických útoků nacházela v jižní věži Světového obchodní centra. Ve skutečnosti však zemřela v roce 2016 a podle svědectví několika přátel i dobové zmínce v novinách se v USA živila jako kuchařka a uklízečka. Lidé na ni vzpomínají jako na laskavou a pracovitou ženu, která mluvila pouze portugalsky.

Santos, který se narodil ve Spojených státech, okolo roku 2008 bydlel s matkou na okraji brazilského Ria de Janeira, kde v té době pracovala jako zdravotní sestra a starala se o nemocné seniory. Jednomu z jejích klientů krátce před svými dvacátými narozeninami Santos ukradl šekovou knížku, kterou se následně snažil v obchodě koupit drahé boty. Brazilská policie ho zadržela a budoucí politik se ke všemu doznal. V září 2011 měl proběhnout soud, ale k tomu už se mladý muž nedostavil a úřady ho nenašly ani v místě jeho bydliště.

V té době už se vrátil do USA a výmysly balamutil své okolí. Jednou tvrdil, že je novinář slavných brazilských novin, jindy zase, že studuje na Baruch College. Ačkoliv se chvástal, že pracuje na Wall Street, často si půjčoval peníze od přátel a ne vždy je splácel.

Letenky na Havaj, které neexistovaly

Deníku New York Times se podařilo vyzpovídat i Santosova bývalého přítele Pedra Vilarvu. Seznámili se v roce 2014, kdy Santosovi bylo 26 a jemu osmnáct. Politik byl prý okouzlující a po několika měsících vztahu se k sobě muži nastěhovali. "Říkal, že dostane peníze ze Citigroup, že je investor," vzpomínal Vilarva. "Jeden den to bylo něco, další zase něco jiného. Ale nikdy vlastně nešel do práce."

Na začátku roku 2015 překvapil Santos svého partnera letenkami na Havaj, které ale - jak se ukázalo - nikdy neexistovaly. V té stejné době Vilarvovi zmizel telefon a začal svého přítele podezřívat, že mu ho ukradl a prodal ho. Začal tak pátrat v jeho minulosti a zjistil, že je hledaný brazilskou policií.

"Ráno jsem se probudil, zabalil si věci do pytlů na odpadky a zavolal svému otci a odešel jsem," popsal Vilarva. Zpětně mu připadá, že byl naivní, ale že chtěl všem Santosovým povídačkám věřit. "Bál bych se, aby někdo jako on rozhodoval o věcech - tolik moci v jeho rukách."

Ne všechno, co o sobě novopečený kongresman tvrdí, je ale lež. George Santos dostudoval střední školu a má ekvivalent maturity. Skutečně také pracoval pro jednu z firem, které zmiňuje, konkrétně MetGlobal. Podle jeho tehdejších spolupracovníků pobíral ale spíše menší plat.

