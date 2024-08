Rozsáhlá výměna trestanců. Vězení opustili mariňák, kolegové Navalného i ruský vrah

Evan Gershkovich

Amerického reportéra deníku The Wall Street Journal zatkla ruská tajná služba FSB loni na konci března v restauraci v Jekatěrinburgu. V tomto městě na Urale americký novinář pracoval na článku o tom, jak se místní lidé stavějí k válce na Ukrajině, zajímal se také o Wagnerovu skupinu.

Ruská generální prokuratura Gershkoviche obvinila, že na pokyn americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) "shromažďoval tajné informace" o zbrojovce Uralvagonzavod, jejíž závod asi 150 kilometrů severně od Jekatěrinburgu vyrábí a opravuje tanky a další vojenskou techniku.

Případ vyvolal pozornost nejvyšších amerických míst, už pár dní po zadržení ministr zahraničí Antony Blinken vyzval šéfa ruské diplomacie Sergeje Lavrova k okamžitému propuštění Gershkoviche, který se stal prvním zahraničním novinářem obviněným v Rusku ze špionáže od konce studené války. Agentura Bloomberg uvedla, že zadržení Gershkoviche osobně schválil ruský prezident Vladimir Putin, Kreml to ale odmítl.

Novinář je potomek sovětských Židů, kteří koncem 70. let emigrovali do Spojených států. Gershkovich, který se narodil v říjnu 1991 v New Yorku, mluvil s rodiči rusky a znalost jazyka, byť zpočátku omezenou, využil ve své kariéře. Proces s ním začal v Rusku letos 26. června. Bílý dům označil soud s reportérem za vykonstruovaný a jeho vazbu za neoprávněnou.

Minulý měsíc soud v Jekatěrinburgu shledal Gershkoviche vinným ze špionáže a odsoudil jej k 16 letům vězení. Už při procesu někteří diplomaté uvedli, že Rusové Gershkoviche pravděpodobně zadrželi ve snaze pořídit si "zásobu" amerických občanů, které by mohli vyměnit za ruské občany zadržované na Západě.