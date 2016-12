Vybuchla v letadle s Alexandrovci bomba? Ruská média spekulují o teroristickém útoku

AKTUALIZOVÁNO před 12 minutami

Podle oficiálních zpráv vyšetřovatelů možnost teroristického útoku mezi vyšetřovací verze nebyla zařazena. Podíl teroristů na zkáze letadla odmítají i politické zdroje v Kremlu. V Rusku přesto zaznívají silné hlasy, které mluví o možném teroristickém útoku. Na palubě letadla, které se zřítilo do Černého moře, zemřelo 92 lidí včetně členů sboru Alexandrovci.

Přestože oficiální ruská místa možnost teroristického útoku na letadlo se členy Alexandrovova pěveckého souboru odmítají, v ruských médiích se dnes objevily spekulace připouštějící násilný scénář katastrofy. Hovoří se o možné explozi na palubě.

Igor Obodkov z moskevského letiště Šeremeťjevo tvrdí, že výbuch na palubě letadla Tu-154 nelze vyloučit. Možná je i chyba pilota, i když posádka prý byla velmi zkušená. Podle bývalého leteckého dispečera Vitalije Andrejeva mohla pád letadla vyvolat "mimořádná situace" na palubě, která pilotovi zabránila vyslat nouzový signál.

Pokud by se letoun dostal do technických potíží, nic by nebránilo tomu, aby posádka informovala dispečery v Soči. "Pouhé dvě minuty po startu se letadlo ztratilo z radarů a nevyslalo na zemi žádný signál. To svědčí o tom, že stroj mohl být vystaven nějaké vnější síle," řekl Andrejev moskevskému rozhlasu.

Některým ruským expertům dnešní katastrofa připomíná loňskou tragédii ruského boeingu nad Sinajským poloostrovem s 224 oběťmi, která byla přičtena na vrub teroristům. Letec Sergej Knyšov novinářům z agentury RBK řekl, že pokud na palubě vznikl problém, posádka z nějakých důvodů nestihla reagovat. "Chyba pilotáže není pravděpodobná, za kniplem neseděly děti," řekl Knyšov.

Rozhlasová stanice Echo Moskvy si klade otázku, proč letoun provedl v Soči mezipřistání, když letadla stejného typu obvykle z Moskvy do Sýrie létají přímo. Podle oficiální zprávy měl stroj v Soči doplnit palivo. "Je ale možné, že Tu-154 tam přistál z jiných příčin," uvedla stanice.

Dosud bylo nalezeno deset mrtvých. Jejich těla jsou převážena do Moskvy, kde proběhne identifikace a ohledání, napsal TASS. Hledání obětí bude podle agentury Interfax s pomocí silných světelných zdrojů pokračovat i v noci.

autor: ČTK