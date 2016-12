Ruský armádní letoun se zřítil do Černého moře. Na palubě bylo 92 lidí, mezi nimi i Alexandrovci

AKTUALIZOVÁNO před 27 minutami

V Černém moři poblíž letoviska Soči se zřítilo ruské armádní letadlo Tu-154. Na palubě bylo včetně posádky 92 cestujících, mezi nimi i členové pěveckého sboru Alexandrovci. Letoun mířil z Moskvy do Sýrie, v Soči měl plánované mezipřistání kvůli dotankování paliva. Stroj zmizel z radarů 20 minut po startu. Záchranáři v Černém moři našli ropnou skvrnu, trosky a podvozek letounu.

Soči/Moskva - Ruský armádní letoun mířící do Sýrie se zřítil do Černého moře nedaleko letoviska Soči. Oznámily to agentury TASS a Interfax. Na palubě bylo 84 cestujících a osm členů posádky.

Žádný přeživší zatím nalezen nebyl. Šanci na to záchranáři prakticky vylučují.

V letadle mimo jiné cestovali také 64 členů Alexandrovova armádního pěveckého sboru. Na palubě byl i generál Valerij Chalilov, který se v květnu stal šéfem známého souboru.

Záchranáři po prvních informacích, že stroj zmizel z radarů, našli v Černém moři šest kilometrů od břehu ropnou skvrnu, trosky a podvozek zříceného letadla Tu-154. Nalezly i osobní věci cestujících a první lidské ostatky.

Do motoru mohl vlétnout pták

Podle nejmenovaného zdroje ze záchranných služeb "lidé, nacházející se na palubě Tu-154, prakticky neměli šanci přežít". Letoun podle něj nestačil nabrat výšku a zřítil se u pobřeží Soči.

"Bohužel, během více než hodinového pátrání se nepodařilo najít žádný záchranný vor. Trosky letounu při tom byly roztroušeny ve vzdálenosti 1,5 až osmi kilometrů od pobřeží," řekl.

Vyšetřovatelé podle agentury Interfax zvažují několik verzí možných příčin katastrofy, včetně technické poruchy, kvality paliva, anebo srážky s ptáky. "Pták mohl vlétnout do motoru," řekl agentuře nejmenovaný zdroj obeznámený s vyšetřováním. Nedaleko letiště se nachází ornitologická stanice a ptačí rezervace.

Cestující mířili na novoroční vystoupení vojákům

Podle ruských letových dispečerů vládly v oblasti Soči příznivé povětrnostní podmínky. Žádný civilní spoj z mezinárodního letiště Adler nebyl zrušen.

Mluvčí ministerstva obrany Igor Konašenkov oznámil, že letoun převážel cestující mířící na novoroční vystoupení ruským vojákům v Sýrii. Rusko je v této blízkovýchodní zemi klíčovým spojencem prezidenta Bašára Asada.

Některé trosky trupu Tu-154 se podle ministerstva obrany nalézají v hloubce 50 až 70 metrů asi 1,5 kilometru od černomořského pobřeží u města Soči. Nejmenovaný zdroj agentuře Interfax řekl, že posádka letu nevyslala žádný nouzový signál.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že prezident Vladimir Putin je o nových okolnostech pádu stroje informován.

Letadlo mělo na letišti u Soči mezipřistání kvůli dotankování paliva. Mířilo z Moskvy za ruskými vojáky na leteckou základnu Hmímím v syrské provincii Latákíja. Na místě se podle agentury TASS také našly doklady některých novinářů, kteří doprovázeli Alexandrovce na cestě za ruskými vojáky v Sýrii. Žurnalistů na palubě bylo dosavadních zpráv devět. Stroj zmizel z radarů 20 minut po startu.

Naposledy postihlo letiště Adler neštěstí letos v květnu. Krátce před přistáním se do Černého moře zřítil Airbus A-320 arménských aerolinií Armavia se 113 osobami na palubě. Havárii nikdo nepřežil.

autoři: Zahraničí, ČTK

