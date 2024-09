Konec Vuhledaru se blíží. Město je v kleštích, vyčerpaní Ukrajinci volají o pomoc

Situace ve Vuhledaru na východě Ukrajiny eskaluje. Podle ukrajinských zdrojů a ruských proválečných blogerů se jej Rusové snaží obklíčit. Hornické město, které Ukrajinci brání před mohutnými ruskými útoky v podstatě od začátku války, má přitom strategický význam.

Proruský válečný bloger ukrajinského původu Jurij Podoljaka už v pondělí na Telegramu tvrdil, že ruské jednotky vstoupily do Vuhledaru. "Útok na město začal," napsal.

Ruské ministerstvo obrany v úterý sdělilo, že jeho jednotky porazily ukrajinské obránce u několika obcí v regionu včetně Vuhledaru ležícího kousek od Doněcku a zlepšily tam své taktické pozice.

Nejmenovaný zástupce velitele ukrajinské 72. mechanizované brigády pro list Financial Times uvedl, že jeho jednotka ve městě nemá žádnou protivzdušnou obranu. Je také značně vyčerpaná, protože podle něj od začátku ruské invaze v únoru 2022 nedošlo k jediné rotaci vojáků, což by jinak mělo být standardem jednou za dva měsíce. "Potřebujeme pauzu," přiznal.

Také podle analytiků z projektu DeepState, který má blízko k ukrajinské armádě, je situace v okolí města kritická a stále se zhoršuje. Rusové se pokoušejí Vuhledar obklíčit a bombardují ho pomocí naváděných pum a dělostřelectva.

Server Nexta informoval, že okupanti přešli i na taktiku takzvané spálené země, která spočívá v maximální likvidaci čehokoliv užitečného, co by nepřítel mohl využít v dalším boji.

Finský analytik Emil Kastehelmi v úterý pro ukrajinský list The Kyiv Independent uvedl, že by byl překvapený, pokud by bitva o město trvala dlouho. "Myslím, že právě teď pozorujeme konec Vuhledaru," řekl Kastehelmi, který působí v organizaci Black Bird Group monitorující průběh bojů na Ukrajině.

Podle ukrajinských vládních statistik žilo před válkou ve Vuhledaru 14 tisíc lidí, k letošnímu únoru tam zůstalo jen kolem stovky lidí, především důchodců žijících ve sklepech paneláků. Oblast je tak v podstatě vylidněná a zničená.

I přesto by podle listu The Kyiv Independent morálka Ukrajinců velmi utrpěla, pokud by nad městem získal kontrolu nepřítel. "Potenciálně by ztráta mohla ohrozit bezpečnost celé dosud neokupované jihozápadní části Doněcké oblasti," upozornil Federico Borsari z Centra pro analýzu evropské politiky.

Vuhledar leží na vyvýšené planině a nachází se severně od klíčové křižovatky spojující silnici O-0532 směrem na Vodjane a Kosťantynivku. Další cesta vede na město Kurachove. "Je to klíčový logistický bod pro ukrajinské síly bránící jižní křídlo Kurachove," upozornil Borsari.

Asi 20 kilometrů východně od Vuhledaru se podle britské BBC nachází železniční trať, po které mohou Rusové přesouvat vojáky a techniku na trase mezi Doněckem a Volnovachou a dále na jih. Dokud tak zůstává město pod kontrolou Kyjeva, může ukrajinské dělostřelectvo trať ostřelovat.

Rusové se snaží Vuhledar dobýt od počátku invaze na Ukrajinu, až dosud jejich útoky selhaly. Zejména na počátku roku 2023 se stal na několik týdnů dějištěm intenzivních střetů. Ukrajinští představitelé tehdy uvedli, že šlo o dosud největší tankovou bitvu ruské agrese.

Ukrajinci nyní svádějí těžké boje také u města Pokrovsk v Doněcké oblasti, kam se ruská armáda snaží probít. Její pozici tam měl oslabit i ukrajinský vpád do ruské Kurské oblasti. Major ukrajinské armády Ihor Lapin tento týden v rozhovoru pro Aktuálně.cz prohlásil, že Rusové museli ke Kursku poslat šedesát tisíc vojáků.

