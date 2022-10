Na místě nejhorších bojů. Část Ukrajinců i z trosek vlastních domů stále fandí Rusku

Většina obyvatel ukrajinských měst, která byla nedávno zpět dobyta ukrajinskými silami, se bojí mluvit s novináři. Mimo kameru vysvětlují, že se bojí ruských vojsk. Strachují se, že by se jim v případě jejich návratu museli zodpovídat za všechno, co řekli. Místní traumatizovaní obyvatelé navíc žijí v troskách a nevědí jak dál.

Ukrajinci popisují život pod ruskou okupací. Starší žena Raisa z města Lyman na východní Ukrajině, kde není elektřina ani plyn, žila pět měsíců ve sklepě. "Silně se tu ostřelovalo. Ukrajinské síly odvedly dobrou práci! Bůh mi odpusť. Říkám, co si myslím. Sto lidí má sto názorů. Já, například, podporuji Ukrajinu," popisuje Ukrajinka.

Někteří z jejich sousedů jsou ale na straně Ruska. Raisa je se smíchem odmítá jmenovat. "Nechte si to pro sebe, nebo mě zabijí," říká. Město Lyman Rusové ostřelovali při invazi, poté znovu v dubnu a v září při ukrajinské protiofenzivě. "Byl tady ruský tank. Naši vojáci ho minuli a zasáhli dům. Říkali: ‚Omluvte nás.‘ Ale vždyť je to taková velká díra! Jak to můžete omluvit," vysvětluje Ukrajinec. "Cítíme zášť vůči ruské i ukrajinské vládě. Oni bojují o půdu a moc, ale my jsme ti, kdo trpí," doplňuje Ukrajinka.

Podle reportérů Rádia Svobodná Evropa místní obyvatelé na kameru některé věci vůbec neřeknou. Mnozí obyvatelé, ať už podporují Rusko, nebo Ukrajinu, s novináři nechtějí mluvit. "V Lymanu jsme byli čtyři hodiny a zaznamenali jsme jen pět nebo šest komentářů. Místní obyvatelé mimo kameru uvedli, že se bojí, že se ruská vojska vrátí a oni se budou zodpovídat za všechno, co řekli," popisuje reportér Boris Sačalko.

Město Kupjansk se nachází asi 80 kilometrů severně od Lymanu. Ukrajinské síly ho také nedávno dobyly zpět. Starší žena, která ve městě žije, je ráda, že Rusové odešli. "Řekli nám tehdy: 'Přišli jsme vás osvobodit od nacistů, od fašismu. Všechno bude v pořádku. Rusko je s vámi. Rusko tu zůstane navždy.' Oslavovali, vyvěšovali ruskou vlajku. Můj muž jim řekl: 'Já nemám chleba, a vy slavíte a vyvěšujete ruské vlajky.' Oni řekli: 'Jdi domů a vykopej si brambory. Jinak ti dáme na hlavu pytel'," říká Ukrajinka.

Ukrajinské síly ve zmíněných městech sice vyhrály bitvu, ale místní obyvatelé, kteří jsou hluboce traumatizováni, tu žijí uprostřed trosek. "Centrum města je zničené. Není tu městský úřad, škola, kulturní dům, obchody, nic. Spousta domů je také poškozená. Spoustu lidí zatkli a zadržovali 40 dní," vysvětluje Eldar. Ukrajinka Olga neví, jak se po městě pohybovat, jelikož se v něm stále ostřeluje. "Nevím, jak opravím svůj dům. Nevím vůbec nic. Není tu žádné telefonní pokrytí. Všude jsou mrtvoly," uzavírá Olga.