Všichni to věděli, ale mlčeli. Jak Bílý dům i novináři tajili Bidenův skutečný stav

Největším předvolebním trumfem Donalda Trumpa byl chabý výkon jeho předchůdce Joea Bidena v televizní debatě v červnu loňského roku. Biden se choval zmateně, místy vypadal duchem nepřítomen a jen o čtyři roky mladší Trump tak oproti němu působil takřka jako energický mladík. Mezi Trumpovými příznivci to jen posílilo jejich nedůvěru k tradičním médiím.

Tradiční média v USA poslední čtyři roky tvrdila, že je s americkým prezidentem všechno v nejlepším pořádku. A naopak že ti, kdo Joea Bidena kritizují, podléhají dezinformacím. Jenže po Bidenově loňském předvolebním fiasku v televizní debatě s Donaldem Trumpem tahle bublina praskla. A uznávaní novináři nyní zpytují svědomí, že o skomírajícím zdravotním stavu prezidenta vůbec nereportovali.

Detailně to popisuje článek magazínu Wall Street Journal z konce minulého roku. Duševní úpadek prezidenta měl jeho administrativu doprovázet po celou dobu jeho funkčního období. Na pódiích působil zmateně, pletl si jména politiků a při tiskovkách využíval předem napsané instrukce na poznámkových kartičkách. Biden měl obrovské problémy s pamětí a rychle se unavil. Veřejnost ovšem ze strany Bílého domu nebyla o jeho stavu dostatečně informována.

Wall Street Journal píše, že Bílý dům zatajoval zhoršující se duševní stav prezidenta hned od prvního dne jeho nástupu do funkce. Deník využil svědectví skoro 50 politiků, asistentů a pracovníků Bílého domu. Už na jaře 2021 se schůzky pro Bidena přesouvaly tak, aby vyhovovaly jeho "dobrým a špatným dnům". Podle svědectví řekl jeden z členů Národní bezpečnostní rady svému asistentovi: "Má dobré dny a špatné dny. A dnes je špatný den, takže to budeme řešit až zítra."

Bidenův nejužší kruh spolupracovníků výrazně omezil jeho osobní styk s ostatními politiky. K Bidenovi bylo čím dál těžší se dostat, a to i v klíčových okamžicích. Kongresman z Demokratické strany Adam Smith se například snažil Bidena varovat před zpackaným stažením armády z Afghánistánu v létě 2021. K Bidenovi se však nebylo možné vůbec dostat. Smith byl proto jeden z prvních demokratů, kteří po červnové debatě s Trumpem vyzvali Bidena k odstoupení. Biden navíc prý ani nevěděl o negativních předvolebních průzkumech, které favorizovaly Trumpa.

Čelní republikánští představitelé přitom na zdravotní stav Bidena upozorňovali dlouhodobě. V únoru minulého roku jej vyzvali v oficiálním dopise, aby se podřídil psychologickému testu a zpřístupnil jeho výsledky veřejnosti. Biden totiž často padal na zem, podával ruku na pódiu lidem, kteří tam nebyli a pletl si jména. Ukrajinského prezidenta Zelenského naposledy v létě minulého roku nazval Putinem.

Američtí novináři (a to i ti z médií tradičně nakloněných Demokratické straně) si proto sypou popel na hlavu, že této záležitosti nevěnovali pozornost dřív. Redaktorka Jan Crawfordová ze stanice CBC označila Bidenův špatný zdravotní stav za "nejvíce utajovaný příběh roku" a zároveň ten, o kterém média informovala co nejméně. Zatímco republikáni upozorňovali na špatné kognitivní schopnosti Bidena již dávno před debatou, nemálo novinářů je obviňovalo z nemorálních útoků. Nyní se za to omlouvají.

Bývalý moderátor MSNBC Mehdi Hasan v den osudné předvolební debaty napsal, že republikáni budou litovat vykreslování Bidena jako člověka "trpícího demencí, mimo realitu a neschopného mluvit". Později se za to omluvil s tím, že "rok 2024 byl rokem, kdy jsem zveřejnil svůj nejhorší tweet". Další moderátor Brian Lehrer přiznal, že se mýlil o zdravotním stavu odcházejícího prezidenta. "Mnoho lidí volajících do mého pořadu mi říkalo, že Joe Biden není ve stavu, aby se ucházel o znovuzvolení. Většinou jsem tuto kritiku odmítl jako ageismus (diskriminace na základě věku)."

Novinář James Rosen tvrdí, že se na ochabující stav prezidenta snažil upozornit už v roce 2022. Když se však na tiskové konferenci zeptal Bidena na jeho mentální stav, byl poté Bílým domem očerňován, píše britský deník Guardian.

Zatajování zdravotního stavu prezidenta ovšem není v amerických dějinách nic nového. Asi nejvíce byl před veřejností ukrýván stav Franklina Delano Roosevelta. V mládí ho postihla dětská obrna, a tak nebyl schopen dobře chodit a musel používat vozík. Veřejnost o tom ale vůbec nevěděla. Tajné služby měly dokonce za úkol ničit všechny fotky novinářů, na kterých byl Roosevelt vyfocen na vozíku.