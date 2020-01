Foto: Filipíny pokryl šedavý prach. Ničivý výbuch sopky může přijít každou chvíli

Foto: Jon Patrick Laurence Yen via REUTERS

Filipínské úřady vyzvaly až půl milionu lidí žijících v blízkosti sopky Taal k evakuaci. Z vulkánu začal v neděli stoupat popel a dým a odborníci se obávají, že by mohlo dojít k erupci. Podívejte se, jak to v blízkosti sopky vypadá a co Filipínám v případě jejího výbuchu hrozí.