Haiťany příliš nezajímá, kdo zabil prezidenta. Na násilí si zvykli, trápí je hlad

Vraždu haitského prezidenta Jovenela Moïseho, jehož zabilo minulý týden v noci v jeho domě zřejmě kolumbijské komando, vyšetřuje haitská policie ve spolupráci s kolegy z USA, Dominikánské republiky, Kolumbie, Panamy a Ekvádoru. Mnohé obyvatele haitské metropole ale příliš nezajímá, kdo si smrt prezidenta objednal, napsal deník El País.

"Se strachem vstávám, se strachem usínám. Často se objeví zločinci a začnou střílet, tak uteču a pak se zas vrátím ke svému zboží," citoval deník El País dvaašedesátiletou Clenu Divalovou, která v haitské metropoli na ulici prodává hygienické potřeby. "Život tady je velmi obtížný, často nemám peníze ani na jedno jídlo denně," řekla Divalová, která má stánek se zbožím na stejném místě jako v lednu 2010, kdy zemětřesení zničilo Port-au-Prince a okolí. Zemřelo při něm tehdy na 200 tisíc lidí.

"Nevím, kdo zabil prezidenta a ani mě to moc nezajímá. Nemám čas sledovat zprávy. Vím jen, že každý den je vše dražší, nemůžu si koupit ani polovinu jídla co dříve. Kuře? To je jen pro bohaté," popsala Visonin Christainvalová (29), která nedaleko Divalové prodává oblečení.

Na Haiti v posledních měsících zesílila činnost gangů, které bojují o teritorium a které žijí z únosů či obchodu s drogami a se zbraněmi. Haiti je na důležité trase tohoto nelegálního obchodu mezi Kolumbií a Venezuelou na jedné straně a Spojenými státy na straně druhé.

Třiapadesátiletý Moïse, který od nástupu do úřadu v únoru 2017 čelil řadě protivládních protestů kvůli zhoršující se ekonomické krizi a jehož mnozí vinili i z autoritářského způsobu vládnutí, byl zavražděn na předměstí Port-au-Prince 7. července asi v jednu ráno místního času. Zasáhlo ho 12 střel, zraněna byla i jeho manželka, která byla posléze převezena do Miami a není už v ohrožení života. Zraněn ale nebyl nikdo další, ani prezidentova ochranka.

Haitská policie dosud zatkla v souvislosti s prezidentovou vraždou 21 lidí, z toho 18 kolumbijských bývalých vojáků, včetně nižších důstojníků. Další tři bývalé kolumbijské vojáky zastřelila haitská policie v den prezidentovy vraždy později odpoledne. Na základě výslechu zadržených Kolumbijců a díky údajům v jejich mobilních telefonech zadržela haitská policie o víkendu třiašedesátiletého haitského lékaře Christiana Emmanuela Sanona, který žil dlouhé roky na Floridě a v červnu přiletěl na Haiti.

Šéf haitské policie v neděli oznámil, že Sanon je jedním z podezřelých z naplánování Moïseho vraždy, ač původně měl v úmyslu prezidenta jen zajmout. Sanon si podle haitské policie najal Kolumbijce přes firmu CTU Security, která sídlí na Floridě a kterou zastupuje Venezuelan Anthony Emmanuel Itriago. Tato společnost nabízí bezpečnostní služby a v úvodu svých internetových stránek má mimo jiné hesla "Black Lives Matter", odkazují na hnutí bojující proti rasismu, a "Blue Lives Matter", odsuzující násilí proti policistům.

Na Floridě žije největší haitská komunita ve Spojených státech a není to poprvé, co se floridská firma ocitla ve spojení s ozbrojenou operací v Latinské Americe. Loni začátkem května se zaměstnanci bezpečnostní firmy Silvercorp, sídlící na Floridě, spolu s bývalými venezuelskými vojáky podíleli na Operaci Gedeón, vylodění několika člunů nedaleko Caracasu, jež mělo pomoci zažehnout převrat a svrhnout autoritářského prezidenta Venezuely Nicoláse Madura.

Haitská prokuratura v pondělí začala s výslechy dalších podezřelých, předvolala si mimo jiné šéfa bezpečnosti prezidentského paláce Dimitriho Hérarda, jehož policie už dříve podezřívala z nelegálního obchodu se zbraněmi a který letos několikrát cestoval do Kolumbie a dalších zemích Latinské Ameriky, či šéfa prezidentovy ochranky Jeana Laguela Civila. Oba mají mimo jiné vysvětlit, jak se mohli útočníci do prezidentské rezidence dostat. Prokuratura předvolala k výslechu i dva bývalé senátory a dva místní podnikatele Réginalda Boulose a Dimitriho Vorbeho.

Na Haiti nyní není jasné, kdo se ujme vedení země. Několik hodin po vraždě prezidenta se do čela země postavil premiér Claude Joseph, který vyhlásil výjimečný stav. Josepha měl ale právě v minulém týdnu nahradit v úřadu premiéra Ariel Henry, jehož jmenoval Moïse krátce před smrtí a který se oficiálně nestačil ujmout vlády. O víkendu byl úřadujícím prezidentem Haiti senátory zvolen šéf Senátu Joseph Lambert. Třicetičlenná horní komora parlamentu má ale nyní jen 10 členů, mandát ostatních vypršely loni v lednu.

Haiti nyní nemá funkční ani dolní komoru parlamentu, i ta skončila v lednu 2020, další volby se zatím nekonaly a prezident od té doby vládl pomocí dekretu. Prezidentské a parlamentní volby Moïse vyhlásil na letošní září, kandidovat v nich už podle ústavy neměl. Voliči by měli v září hlasovat i o změně ústavy, což se nelíbí části opozice.

Známo není ani datum Moïseho pohřbu, v pondělí haitská vláda oznámila vznik výboru, který byl měl státní pohřeb Moïseho zorganizovat.

Video: Haitská policie identifikovala členy komanda, které zavraždilo prezidenta. Byli mezi nimi Kolumbijci