Z vraku nacistické ponorky může uniknout rtuť. Norové ji chtějí v moři zalít betonem

V roce 1945 nacistickou ponorku U-864 potopilo britské torpédo. Od té doby leží na mořském dně poblíž norského pobřeží s nákladem jedovaté rtuti.

Oslo - Na konci druhé světové války, 9. února 1945, vyrazila nacistická ponorka do Japonska s 67 tunovým nákladem tekuté rtuti určené k výrobě munice. Svého cíle ale nikdy nedosáhla.

U norského pobřeží ji zasáhlo britské torpédo. Ponorku typu U-864 rozpůlilo na dvě části. Její vrak byl objeven až v roce 2003 v hloubce 160 metrů nedaleko norského ostrova Fedje.

Nyní hrozí nebezpečí, že by z vraku mohla uniknout rtuť ve větším množství a nenávratně poškodit životní prostředí. Norská vláda se proto rozhodla pro vybudování sarkofágu z písku a betonu na mořském dně, informoval německý týdeník Spiegel. Bude se do jisté míry podobat zakonzervovanému černobylskému reaktoru.

Původní plán na zakonzervování ponorky vznikl už v roce 2006. Kvůli nesouhlasu místních a riziku pro rybolov byl nakonec odvolán. Na místo toho měla ponorku vyzvednout na hladinu nizozemská společnost. Norské ministerstvo dopravy ale nyní tvrdí, že takový postup by byl příliš riskantní a nákladný.

Vláda se proto opět rozhodla pro zakonzervování vraku. Hodlá na to příští rok vyčlenit 3,5 milionu eur (téměř 90 milionů korun). Do roku 2020 by to mohlo být až 31,6 milionů eur (800 milionů korun). Konečné rozhodnutí ještě záleží na parlamentu.

S postupem vlády stále místní obyvatelé nesouhlasí. Ti stejně jako organizace zabývající se ochranou životního prostředí nadále podporují vyzvednutí zbytků ponorky z mořského dna.

Nálezy vraků ponorek na mořském dně nejsou v Severním moři nic neobvyklého. Poblíž Dánska byla například nalezena jedna z nejmodernějších nacistických ponorek U-3523. Několik dní před koncem druhé světové války ji potopili českoslovenští letci.