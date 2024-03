Tváří v tvář Putinovi. Robot bez emocí, jako by to ani nebyl on, líčí český diplomat

Posadit se naproti Vladimiru Putinovi se podaří jen hrstce lidí. Šéf Kremlu se za pandemie koronaviru úplně izoloval a po vpádu na Ukrajinu se setkává jen s minimem cizinců. Čeští diplomaté, kteří s ruským vládcem jednali, deníku Aktuálně.cz popsali, že působí strojeně a uměle, jako figurína. O víkendu Putinovu neomezenou moc potvrdí volby, ve kterých nemá skutečného vyzyvatele.

Poradce českého prezidenta Petr Kolář se jako bývalý velvyslanec v Rusku z let 2011 a 2012 s Putinem setkal třikrát. Schůzky se uskutečnily přímo v Kremlu. "Měli jsme spolu několik jednání. Putin měl připravené kartičky s body a těch se přísně držel. Málokdy došlo k očnímu kontaktu, bylo to velmi neosobní až strohé," vzpomíná na setkání.

Ruský vládce podle Koláře působí jako robot. "Bylo zajímavé dívat se na něj zblízka, několikrát jsem si dokonce říkal, jestli je to stále ještě on. Měl takovou nataženou voskovou pleť a působil jako figurína," popisuje s tím, že ruský prezident téměř vůbec neprojevoval emoce a vybíral si, na koho chce působit přátelsky.

"Když jsem pak viděl, jak si Putin na bázi osobních vztahů notoval s bývalým prezidentem Milošem Zemanem, bylo to úplně něco jiného. Překvapilo mě také, že když pak mluvil s Václavem Klausem, necítil jsem z jejich setkání takový pocit vřelosti a hlubšího zájmu, jako to bylo se Zemanem," dodává Kolář.

O vítězství Vladimira Putina ve víkendových prezidentských volbách není pochyb. Za 25 let své vlády zdecimoval opozici a v hlasování nebude mít sebemenší konkurenci. Šéf Kremlu mnohem víc utáhl šrouby po invazi na Ukrajinu před dvěma lety, ještě předtím nechal změnit ústavu, která mu umožní Rusku vládnout až do roku 2036.

Putinova proměna

Novinář předního britského listu The Financial Times Henry Foy, který s Putinem před pěti lety dělal rozhovor, říká, že se ruský vládce za poslední roky výrazně proměnil.

"Izoloval se od vnějšího světa, během pandemie covidu se prakticky odřízl od veškerých kritických hlasů. Teď víme, že lidé, s nimiž tehdy trávil čas, ovlivnili jeho myšlení v řadě otázek, včetně Ukrajiny, což přispělo k jeho rozhodnutí o invazi v únoru 2022. Je vidět, že teď chce mnohem víc kontrolovat informace, které proudí z Ruska, a udělá pro to maximum," zmiňuje Foy pro Aktuálně.cz.

Že je Putin posedlý kontrolou, popsal už v roce 2009 někdejší americký velvyslanec v Rusku Michael McFaul. Diplomat tehdy doprovázel prezidenta Baracka Obamu na jednání s Putinem, které se konalo v jeho venkovské rezidenci v Novo-Ogarjovu nedaleko Moskvy.

"Chtěli jsme mluvit o tom, jakým směrem se vydáme v otázce rusko-amerických vztahů. Místo toho jsme si vyslechli Putinovou téměř tříhodinovou historickou přednášku, kdy Obamu nepustil ke slovu. Schůzka měla trvat jen hodinu, ale prostě jsme odtamtud nemohli odjet bez toho, aniž by se americký prezident vyjádřil," napsal McFaul pro server Medium s tím, že to byla Putinova taktika, jak hned zpočátku dát najevo, že má navrch.

Téměř stejně začal Vladimir Putin svůj únorový rozhovor s americkým konzervativním komentátorem Tuckerem Carlsonem. Ruský prezident se úspěšně vyhnul jeho úvodní otázce a místo toho půlhodiny hovořil o více než tisícileté historii Ruska a Ukrajiny. Chtěl tím vysvětlit, proč Ukrajina podle něj nemá právo na existenci. Výsledkem rozhovoru, jak hodnotí Henry Foy, byla dvouhodinová obhajoba Ruska, dehonestace Kyjeva a obviňování Západu.

Dokonale ovládá řeč těla

Britský novinář také na základě svých zkušeností ze setkání s Putinem uvádí, že ruský prezident naprosto ovládá svou řeč těla a snaží se tím zneklidnit ostatní. "Běžně děláme spoustu věcí mimovolně. Například, když s vámi teď mluvím, hýbu rukou a tak podobně. Uklidňuje nás to. Putin nic z toho nedělá. Když je s někým v místnosti, neuvěřitelně se ovládá. Chvíli trvá, než si na to člověk zvykne," popisuje Henry Foy. Putin také rád dává najevo svou převahu tím, že nechává hosty čekat, včetně těch nejvýznamnějších, jako byl papež František nebo bývalá německá kancléřka Angela Merkelová.

Putin se na interview s Henry Foyem a jeho kolegou z Financial Times Lionelem Barberem opozdil o pět hodin. "Rozhovor měl začít v šest hodin večer, ale nakonec nás Putin přijal až v jedenáct. Věděli jsme, že se to stane. On to prostě tak dělá," komentuje to novinář.

Asi nejintenzivněji z Čechů s Vladimirem Putinem jednal v roce 2019 bývalý premiér Mirek Topolánek. S ruským prezidentem coby šéf vlády tehdy předsednické země Evropské unie strávil asi pět hodin, z toho s ním tři hodiny mluvil mezi čtyřma očima. "Už tehdy jsem jednoznačně pochopil, že to je psychopat, což ale většina těchto lidí bývá" řekl Seznam Zprávám o schůzce, na které se probírala plynová krize nebo mise NATO v Afghánistánu. "Ta jednání byla docela tvrdá," doplnil.

Putin byl podle Topolánka agresivní a nebyla s ním žádná řeč. "Pochopil jsem taky, že všechno, co říkal, myslí velmi vážně. Už tenkrát nechtěl dělat žádné ústupky," dodal Topolánek v rozhovoru, publikovaném měsíc po začátku ruské invaze na Ukrajinu.

Video: Soukromý život Vladimira Putina je v Rusku úplné tabu