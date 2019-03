Vláda kvůli rabování v Paříži propustila šéfa policie, hrozí u zákaz protestů

Francouzský premiér Édouard Philippe oznámil, že vláda v reakci na nové násilnosti během sobotních protivládních protestů takzvaných žlutých vest propustí šéfa pařížské policie. Zakáže rovněž demonstrace v oblastech, kde dříve nejvíce řádili vandalové, jakmile se ukáže, že jsou radikálové opět na místě a chystají se ničit, uvedl Philippe. Podle něj se také zvýší pokuty v případě účasti na nepovolených demonstracích.

Sobotních manifestací v Paříži se podle vládních údajů zúčastnilo kolem 10 tisíc lidí, včetně asi 1500 příslušníků "tvrdého jádra". Právě ti podle Philippa "rabovali, ničili majetek a působili zranění". "To jsou trestné činy. Reakce vlády musí být rozhodná," řekl premiér.

"Jestliže v budoucnu mezi protestujícími odhalíme účastníky z řad radikálů, kteří budou mít v umyslu opět ničit, tak zakážeme protesty v oblastech, které byly nejvíce postiženy," pohrozil premiér.

Agentura Reuters píše, že jedna z nejelegantnějších tříd světa - pařížská Champs-Élysées - vypadala ještě v pondělí v důsledku sobotních akcí žlutých vest spíše jako staveniště. Při osmnácté vlně protivládních protestů byly poničeny místní banky, restaurace, kavárny, novinové stánky i luxusní obchody.

Vandalové neušetřili téměř žádného z hlavních obchodníků: škody sčítají prodejci jako Samsung, Tissot, Zara, Dior, GAP, Longchamp, Levis a další.

"Je tu poněkud nepořádek," řekl Reuters kanadský turista Michael Bilaniuk, který se přišel podívat, jak to dnes na Champs-Élysées vypadá. "Je už to téměř jako turistická atrakce. O protestech jsme hodně slyšeli, takže chceme na vlastní oči vidět, co se stalo. Je to zajímavé," dodal.

Policie také zatkla pětici, která se v sobotu cestou z demonstrací ve vlaku chlubila, že během protestů a rabování na Champs-Élysées získala drahé zboží.

Na čtyři muže a jednu ženu policii upozornil spolucestující, napsal deník Le Figaro. Policie u pětice našla kávovar Nespresso, náhrdelník Swarovski a oblečení značek Hugo Boss a Celio. Obvinila ji z přechovávání kradeného zboží, soud se bude konat v červnu.