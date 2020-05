Viru se bojíme, pandemie ovlivňuje všechno, líčí Brazilci. To nejhorší je teprve čeká

Jednatřicetiletý, čerstvě ženatý Brazilec Diego žije v malém městě v nejlidnatějším a pandemií koronaviru nejhůře sežehnutém brazilském státě Sao Paulo. "Když začala karanténa, nedokázali jsme si představit, že by mohla trvat tak dlouho. A nemohli jsme uvěřit, jak moc závažnou se tahle situace stane," popisuje deníku Aktuálně.cz.

V regionu, kde žije, se většina pacientů léčí sama doma. "Pociťujeme tak trochu strach a paranoiu, ale vedle toho stále nacházíme způsoby, jak pracovat a žít dál," líčí Diego, který sice dál dochází do práce, ale spolu s kolegy musí dodržovat celou řadu bezpečnostních opatření. Pravidelného setkávání u grilu se však s rodinou ani teď nevzdal.

Více než dvousetmilionová Brazílie tento týden předběhla co do počtu nakažených Velkou Británii i Rusko a s 350 tisíci případů nákazy se zařadila na druhou příčku nejvíce zasažených zemí světa. Před ní jsou už jen Spojené státy.

V zemi už nemoci podlehlo přes 22 tisíc lidí, jen pět států na světě eviduje vyšší číslo. Skutečné počty ale mohou být mnohem vyšší, Brazílie obyvatele testuje stále jen málo.

A bude hůř. Mezi pěti nejzasaženějšími státy světa se pouze v Brazílii v tuto chvíli situace exponenciálně zhoršuje. Ve čtvrtek v zemi v souvislosti s koronavirem zemřelo rekordních 1188 lidí. A vrchol pandemie se teprve blíží.

"Pandemie toho hodně v mém životě a životě mé rodiny změnila," říká 30letý právník Yuri. V Rio de Janeiru žije se svým otcem, 75letým lékařem, 56letou matkou, která se léčí z rakoviny, a sestrou studující medicínu.

"Můj otec pracoval ve zdravotnictví v Duque de Caxias a co začala pandemie, byl kvůli svému věku odstaven od práce. Kvůli koronaviru ztratil několik svých přátel a sám teď zůstává zavřený doma. Měl jednu kliniku a i tu musel zavřít. Od minulého týdne bere něco na uklidnění, protože se bojí a účty chodí dál," vysvětluje Yuri, který sám už dva měsíce pracuje z domova. Jeho koníčky, zejména sport, šly stranou. Místo toho obstarává nákupy pro celou rodinu a vozí matku na kontroly.

Pandemie podle něj ovlivňuje náladu všech obyvatel Rio de Janeira, lidé nemohou zajít ani na pláž a každý mluví o tom samém. "Je téměř nemožné nebýt touto situací ovlivněn… Mám několik přátel, kterým byl koronavirus diagnostikován a to situaci ještě zhoršuje," říká Yuri.

Studium jen na dálku

Pandemie změnila i život devětadvacetiletého studenta a učitele geografie a angličtiny Leonarda, který žije v Taboao de Serra, ekonomickém satelitu největšího brazilského města Sao Paula, metropoli stejnojmenného státu.

Leonardo v současnosti raději vůbec neopouští svůj dům, kde žije s 65letou matkou a dvěma sestrami, z nichž jedna trpí Downovým syndromem a život druhé ovlivňuje autismus. "Já a moje matka jsme je brali téměř každý týden do nemocnice. Musíme se o ně starat. Teď je ale do nemocnice vzít nemůžeme, aby se léčily jako dřív, protože se obáváme nákazy," vysvětluje.

Jako učitel a student geografie na Univerzitě v Sao Paulu naštěstí může - podobně, jako je tomu v Česku - vyučovat své žáky a sám studovat i na dálku. Ne každý má ale v Brazílii takové možnosti. "Vím, že někteří z mých studentů nemusí být přes internet přítomni, protože přístup na internet v Brazílii bohužel není pro všechny realitou," dodává učitel.

Chudinské čtvrti trpí nejvíce

Právě velké sociální rozdíly brazilskou populaci charakterizují. Čtvrtina obyvatel žije pod hranicí chudoby a mnozí z nich si jednoduše nemohou dovolit zůstat doma bez práce. Podle agentury Bloomberg žije přímo ve favelách okolo 14 milionů lidí. Ve stísněných chudinských čtvrtích je navíc jakékoliv sociální distancování v podstatě neuskutečnitelné.

"Je to dobře vidět na mojí čtvrti," vysvětluje Čech Zbyněk, který v brazilském Sao Paulu žije skoro dva roky. Bydlí v bohatší čtvrti Moema a pracuje jako učitel matematiky na soukromé škole, kde studují privilegovanější děti z celého světa. Notebook tu má každý, studium tak pokračuje na dálku a Zbyňkův život se v mnohém nezměnil. I on sám se tu cítí privilegovaně - s dobrým platem a zdravotním pojištěním, které velkému procentu Brazilců chybí.

"Moje čtvrť je teď vlastně úplně mrtvá. Nikdo není na ulici a všude je až nelidský klid. Lidé nevycházejí ani do obchodů, nechávají si všechno dovézt. Nicméně všichni jsou tu dost závislí na té struktuře lidí, kteří pracovat musí. Třeba jim dováží jídlo. Tyhle lidé dost pravděpodobně žijí ve favelách, kde se vir šíří nejvíc," popisuje Zbyněk s tím, že mnoho lidí má navíc práci načerno nebo ani nedosáhnou na minimální mzdu. Ti jsou na tom teď velmi špatně.

Fotografie brazilských hrobů obletěly svět

Téměř žádná země nebyla na příchod pandemie úplně připravená, o Brazílii to však platí dvojnásob. Zdravotnictví v několika brazilských státech hrozil kolaps už dříve. Brazilské státy i města pak v reakci na pandemii začaly přijímat rozdílná a různě přísná opatření.

Ve finančním centru země, státu Sao Paulo, karanténa platí už dva měsíce. Podle oficiálních statistik na něj připadá zhruba čtvrtina všech brazilských pacientů s koronavirem a také jeho obětí. K neděli evidoval skoro 77 tisíc případů nákazy a k 5800 mrtvých.

Fotografie zachycující masové hroby a ukládání mrtvých do země u Sao Paula (a také v dalším těžce zasažením státě Amazonas) přes internet dorazily do celého světa.

"V blízkosti mého domu se covidem-19 nakazili dva lidé, o kterých vím. Ale jen jeden se z toho vzpamatoval, druhý zemřel. Je to smutné, cítíme se bezmocní. Víme, že další lidé zemřou také, protože jich mnoho stále odchází ze svého domu do práce. Naše vláda nemá úspěšný plán, který by naší společnosti předala," říká Leonardo.

Zůstaňte doma, radí guvernéři. Prezident je proti

Starosta více než 12milionové aglomerace, metropole Sao Paula, navíc tento týden varoval, že zdravotnický systém v největším brazilském městě se blíží hranici kolapsu. Nemocnice dosáhly na 90 procent své kapacity a do dvou týdnů jim zřejmě dojdou lůžka. Vedení města se snaží lidi držet doma všemožnými způsoby. Například posouvá svátky a dny volna, aby lidé nechodili do práce.

Řada podniků byla uzavřena a lidem bylo doporučeno zůstat doma. Server BBC nicméně v pondělí informoval, že podle oficiálních dat většina obyvatel města pravidla sociálního distancování ignoruje, stejně jako ne každý nosí povinnou roušku.

Situaci zlehčuje i brazilský prezident. Ultrapravicový Jair Bolsonaro si za to vysloužil značnou kritiku. Od vypuknutí pandemie hovoří o zbytečné hysterii a přehánění. Většina lidí se podle něj koronaviru nemusí vůbec bát.

Sám se navzdory doporučení k distancování nechal minulý týden vyfotit se svými příznivci, kteří organizují protesty na jeho podporu, v hlavním města Brasília.

"Náš prezident shromažďuje příznivce. Nesouhlasí s distancováním se ve společnosti, podle nich bychom měli zůstat v práci. Vím, že je to bláznivé, ale oni nevěří realitě, že se nám tu šíří covid-19. Prezident říká, že jde jen o malou chřipku," kritizuje ho Brazilec Leonardo.

Protikoronavirová opatření podle Bolsonara zničí ekonomiku země, staví se proto proti zavedené izolaci obyvatel i dočasnému uzavírání podniků. Guvernéry jednotlivých brazilských států se snaží přimět k tomu, aby protipandemická opatření zmírnili.

"Každý den ho vidíme říkat spoustu špatných věcí o ostatních guvernérech států, kteří chtějí následovat instrukce Světové zdravotnické organizace," doplňuje právník Yuri s tím, že Bolsonarovo chování situaci v zemi ještě zhoršuje.

Pandemii zastiňují politické skandály

Bolsonaro navíc stojí v centru politických skandálů, které skutečnou diskusi, jak koronavirovou pandemii v Brazílii zastavit, zastiňují. Od jejího vypuknutí už jeho vládu opustili tři ministři, včetně dvou ministrů zdravotnictví. Minulý týden rezignoval ministr zdravotnictví Nelson Teich, který úřad zastával necelý měsíc. Kritizoval Bolsonarův přístup k pandemii, kromě jeho ignorování pravidel sociálního distancování se pohádali i kvůli kontroverznímu používání hydroxychloroquinu, antimalarika, které Bolsonaro, stejně jako americký prezident Donald Trump, prosazuje.

Kvůli kritice prezidenta Bolsonara skončil letos na jaře ve funkci i Teichův předchůdce Luize Henrique Mandetta. Ten se podle deníku O Globo obával, že pandemie by si v zemi mohla vyžádat až 150 tisíc mrtvých. Situace se podle Mandetty v zemi začne uklidňovat až v září. Třetím ministrem, který rezignoval, byl ministr spravedlnosti, jenž prezidenta obvinil, že chce ovlivňovat policejní kauzy.

Bolsonarova popularita od začátku letošního roku podle průzkumu z minulého týdne, který cituje například server Financial Times, klesla o devět procentních bodů na 39 procent. "Moje čtvrt byla hodně pro Bolsonara a teď je hodně proti," přitakává Zbyněk.

Navzdory prezidentovi nicméně dolní sněmovna brazilského parlamentu schválila návrh zákona, který ve veřejných prostorech nařizuje zakrývat si nos a ústa. Zákon nicméně potřebuje k uvedení v platnost ještě schválení Senátem a také prezidentem Bolsonarem.

Porovnávání neporovnatelného

Podle Brazilky Mariny, která momentálně žije v Praze se svým českým přítelem, s nimž se zde seznámila během studijního pobytu, je složité situaci v Česku a Brazílii porovnávat.

"Zaprvé tu porovnáváme jednu rozvinutou zemi a druhou rozvojovou. Také populace v Brazílii je v porovnání s Českem obrovská. Jen Sao Paulo má více obyvatel než Česko. Další rozdíl, a pro mě jeden z těch nejdůležitějších, je ten, že Brazílie má nyní velmi hloupého prezidenta," dává najevo svoji nelibost vůči Bolsonarovi. Stejně jako ostatní Brazilci, se kterými redakce Aktuálně.cz mluvila.

"Během voleb mohli lidé hlasovat pro něj, nebo pro Fernanda Haddada (levicový politik, bývalý starosta Sao Paula, pozn. red.), který byl mimo jiné profesorem a mnohem schopnějším člověkem na tuto pozici. Ale protože Haddad byl ze stejné politické strany jako další bývalí prezidenti Luiz Inácio Lula da Silva a Dilma Roussefová, tak nevyhrál," podotýká mladá žena. Oba Bolsonarovi předchůdci čelili korupčním skandálům.

"Lidé si raději zvolili armádu," říká Marina a odkazuje tak na Bolsonara, který je vysloužilým armádním důstojníkem. "Ukazuje to, jak lidé dávají přednost řeči násilí a předsudků," tvrdí Marina.

Lula skončil ve vězení za to, že přijal úplatek. Rousseffová byla v květnu 2016 sesazena Senátem. Také Haddad stanul loni v srpnu před soudem za nelegální financování volební kampaně z roku 2012.

I Marininu rodinu pandemie, která drtí Brazílii, těžce zasáhla. "Moje sestra i matka byly obě pozitivně testovány na covid-19," vysvětluje s tím, že sestra pracovala na poliklinice v Sao Paulu a jejich matka jí doma hlídala čtyřletou dceru. "Sestra už je teď stabilnější, cítí se lépe každý den," dodává optimisticky.

