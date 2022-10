Rukavičky dolů. V Rusku už se mobilizuje i "přepadovkami" na ulicích, ukazují videa

Ruské úřady hledají nové způsoby k doručování mobilizačních výzev. Tamní policisté nyní podle svědectví na sociálních sítích odchytávají mladé muže přímo na ulicích - u vchodů do metra, v hostelech či před obytnými domy. Podle nezávislého serveru Mediazona probíhá verbování do války i v centrech pro bezdomovce nebo ubytovnách s migranty a dělníky.

Na ruských kanálech na sociální síti Telegram se v posledních dnech začala šířit svědectví o tom, jak tamní policisté hlídkují v ulicích Petrohradu a Moskvy a verbují do války kolemjdoucí muže. Videa ukazují, jak v ruské metropoli stojí u východů z metra skupinky strážníků, kteří odchycené muže odvádějí do bílých dodávek, kde s nimi podepisují mobilizační dokumenty.

Ve městě Balašicha v Moskevské oblasti v tomto týdnu policisté údajně zablokovali východ z jedné z místních restaurací a všem přítomným mužům v odpovídajícím věku předali výzvu, aby se neprodleně dostavili na příslušný úřad, uvádí na Telegramu nezávislý informační kanál Sota. Podle jeho informací proběhla jedna z mobilizačních razií také v několikapatrové kancelářské budově v centru Moskvy.

Dobré ráno z Moskvy. Mobilizace probíhá přímo u východu z metra. Policie loví muže okolo 35 let, vede je k bílé dodavce, kde jim dáma vypisuje lejstro. pic.twitter.com/5hJVWDMWNQ — Jirka Just (@jirkajust) October 14, 2022

Další zpravodajský kanál Ostorozhno Novosti, který provozuje moderátorka a kritička kremelského režimu Xenija Sobčaková, zveřejnil na Telegramu videa z Petrohradu, kde úřady verbovaly muže přímo na sídlištích. Podle místních obyvatel policisté chodili od vchodu ke vchodu a nájemníky pouštěli ven až po kontrole jejich dokladů. Ty, kteří splňovali mobilizační kritéria, poté podle svědků naložili do policejních vozidel.

Bezdomovci i migranti

Nezávislý zpravodajský web Mediazona v úterý také informoval o tom, že v Moskvě odvádějí bezpečnostní složky do vojenských středisek i muže z charitativních center pro lidi bez domova nebo z ubytoven, kde převážně žijí migranti a nejchudší vrstvy obyvatelstva.

Podle humanitární organizace Food Not Bombs, která v ruské metropoli poskytuje bezdomovcům jídlo, odvedli policisté jen v posledním zářijovém týdnu desítky mužů bez domova. "Policie sem přijde, aniž by se kohokoliv ptala. Vidí frontu lidí čekajících na jídlo a pak je proti jejich vůli popadne za krk," popsal pro Mediazonu vedoucí jedné z moskevských církevních charit.

"Od nás odvedli i šedesátiletého bezdomovce, pak ho ale propustili a on přišel zpátky. Řekl mi, že ho vzali na vojenské komisařství, kde byly fronty povolaných lidí. Tam mu ale sdělili, že nesplňuje věková kritéria, protože berou pouze lidi do 45 let," dodal pro server zástupce organizace Food Not Bombs.

Minulý víkend proběhla razie například i v moskevském hostelu Travel Inn, uvádí Mediazona. Policie podle svědků uzavřela okolí budovy, začala prohledávat pokoje a žádat po hostech doklady. "Těm, kterým byly doručeny povolávací rozkazy, bylo nakázáno, aby se dostavili se svými věcmi druhý den ráno v devět hodin. Potom jim zabavili pasy a ostatní pak propustili," uvedl pro server jeden z hostů.

První oběti mobilizovaných Rusů

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu minulý týden uvedl, že řady ruských ozbrojených sil od vyhlášení částečné mobilizace před třemi týdny rozšířilo už 200 tisíc lidí. Mobilizaci ovšem provázejí zprávy o chaosu, zmatcích a přehmatech úřadů. Některá ruská média také informovala, že po vyhlášení mobilizace odcestoval ze země mnohem větší počet Rusů, než kolik se jich nechalo povolat do armády.

Prezident Vladimir Putin i Šojgu opakovaně ujišťují, že všichni nově povolaní do zbraně před vysláním na Ukrajinu projdou výcvikem. Velení ukrajinské armády ale tvrdí, že to ve všech případech neplatí. Podle ukrajinské strany byli už někteří mobilizovaní vysláni do míst intenzivních bojů.

Tento týden ruská redakce BBC poprvé oficiálně potvrdila, že zahynulo již pět lidí, kteří byli po mobilizaci v ruské Čeljabinské oblasti vysláni do války na Ukrajině.