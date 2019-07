Video: Letounu se ve vzduchu rozžhavil motor. Cestující se modlili a psali blízkým

před 6 minutami

Záběry rozžhaveného motoru. Letadlo muselo nouzově přistát v Severní Karolíně | Video: Reuters | 00:19

Letoun americké společnosti Delta Air Lines směřující z Atlanty do Baltimoru musel nouzově přistát v Severní Karolíně. Stroj měl ve vzduchu poruchu jednoho z motorů. Cestující natočil, jak upadl kovový kryt, a na záběrech je také vidět rozžhavený kotouč v motoru. Někteří pasažéři se podle televizní stanice CNN na palubě modlili a snažili se posílat textové zprávy svým blízkým. "Slyšeli jsme zaburácení a hned poté viděli kouř v kabině, od té doby jsme se začali opravdu bát," popsala Avery Porchová televizi CNN. Letoun typu McDonnell Douglas MD-80 nakonec v úterý ve 14:20 přistál na letišti poblíž města Durham, aerolinky cestujícím do Baltimoru zařídily let náhradními spoji.