Video, které řeší celý svět. Takto loď obkreslila "obří penis" před blokací Suezu

Kapitán obří kontejnerové lodi Ever Given, která zablokovala dopravu v Suezském průplavu, si čekání na povel ke vplutí do umělého kanálu krátil tím, že manévrováním s plavidlem obkreslil obrazec, který připomíná obří penis. Ukazuje to video zachycující elektronickou stopu pohybu lodi, jak ji zaznamenala služba VesselFinder.

0:34 Loď, která zablokovala Suezský průplav, předtím "nakreslila" mužské přirození | Video: VesselFinder