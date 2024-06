Veterán z druhé světové války zemřel, když cestoval na oslavy Dne D. Bylo mu 102 let

Veterán amerického námořnictva z druhé světové války, který cestoval do Francie na oslavy 80. výročí vylodění v Normandii, po cestě zemřel. Ve čtvrtek o tom informoval server BBC News s odkazem na neziskovou organizaci pro přepravu veteránů Honor Flight.

Američan Robert "Al" Persichitti z Rochesteru ve státě New York byl 30. května letecky přepraven do nemocnice v Německu poté, co měl zdravotní potíže na palubě lodi mířící do Evropy. Zemřel následující den ve věku 102 let.

Persichitti, kterého organizace popsala jako "skvělého a skromného člověka", se účastnil spojenecké operace v Japonsku. "Statečně a bez zaváhání sloužil své zemi," uvedl Honor Flight. Tato nezisková organizace pomáhá dopravovat bývalé americké vojáky k památníkům válek, v nichž bojovali.

Muže ve věku 102 let vybralo k účasti na akci v Normandii Národní muzeum druhé světové války v New Orleansu, které cestu zaplatilo a zorganizovalo, uvedla místní pobočka CBS News.

"Jsem opravdu nadšený, že pojedu," řekl muž den před odjezdem stanici WROC-TV. Dodal, že k cestě ho vybídl jeho kardiolog. Na cestu se vydal také Al DeCarlo, který sloužil v Japonsku po boku Persichittiho. Místním médiím v Rochesteru řekl, že jeho přítel nezemřel sám, byla s ním lékařka.

"Zapnula mu na telefonu jeho oblíbeného zpěváka Franka Sinatru a on nás v klidu opustil," uvedl DeCarlo. Dvojice spolu sloužila na japonském ostrově Iwodžima, který Spojené státy dobyly od císařské armády v roce 1945.

Pastor William Leone, který se s Persichittim přátelil 46 let, řekl televizi WHAM-TV, že "měl skutečnou chuť do života" a navštěvoval děti v místních školách, aby jim vyprávěl o svých zážitcích. Veterán byl také bývalým učitelem. V dubnu studenti místní školy pomohli uspořádat oslavu jeho narozenin.