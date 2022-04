Veselo v ruské televizi. New York zničí naše jediná raketa, smáli se ve studiu

Poté, co Rusko podle svých slov úspěšně vyzkoušelo novou mezikontinentální raketu Sarmat, vysílala Kremlem řízená státní televize pořad o možnostech nové zbraně. Moderátoři a hosté se smáli při slovech o tom, že by raketa s náloží mohla vymazat z mapy americký New York.

Veselo v ruské TV. New York zničí naše jediná raketa, smáli se ve studiu. | Video: Twitter/Julia Davis

Po testu prezident Vladimir Putin prohlásil, že tato jedinečná zbraň přiměje k zamyšlení všechny, kteří se pokoušejí ohrožovat Rusko. "Nemá obdoby ve světě a ještě dlouho mít nebude," zdůraznil šéf státu. Těžkou mezikontinentální raketu Sarmat, která je na kapalné palivo a je odpalovaná z podzemních sil, označil server Armadninoviny.cz svého času za "ruskou superraketu pro konec světa". Jejím úkolem je totiž způsobit nepříteli co nejtěžší ztráty na civilních cílech a zlomit tak jeho odhodlání pokračovat v boji. Do výzbroje by raketa mohla být podle dřívějších vyjádření ruských představitelů zařazena v letošním roce. Raketa je s to dopravit bojové hlavice, včetně jaderných, na jakékoliv místo na Zemi, a to jak přes severní, tak jižní pól, poznamenala agentura TASS.