Ze Zbraslavi až do Bruselu. Velvyslanci EU nosí placky, které vyrobila mladá Češka

Když si Eva Hrnčířová před časem vzala do práce placku v barvách ukrajinské vlajky, netušila, že si právě připíchla věc, kterou bude chtít nosit v klopě saka celé vedení Evropské unie. Této mluvčí české mise při EU v Bruselu ale náhle zavolal kolega z Rady - instituce, která zastupuje vlády členských států. Ptal se, odkud placku má a jestli by jich nemohla sehnat víc. "Víc" přitom znamenalo 800.

Brusel (od naší zpravodajky) - "Přes kamarádku, která mi placku dala, jsem se propojila s autorkou a zeptala se. To bylo minulý pátek. V neděli ráno jsme jich už přes 800 převáželi autem do Bruselu," směje se Eva Hrnčířová.

Placky pocházejí z Česka, vyrábí je jednadvacetiletá Barbora Koulová. Do doby před sedmi lety - slovy její matky - "normální, zdravá, hodně upovídaná" studentka osmiletého gymnázia na Praze 5. V létě 2015 se u ní ale projevila netušená cévní vada, která jí způsobila kolaps a masivní krvácení do mozku. Barbora ochrnula na pravou polovinu těla a ztratila schopnost plynulé řeči.

Díky profesionální péči, vlastní vůli a nezměrné snaze rodiny a okolí se jí podařilo po čase opět postavit na nohy, a dokonce se vrátit do školy. K maturitě ale nemohla, a tak je z ní mladá žena pobírající invalidní důchod a hledající vhodné brigády.

"Z jedné takové zůstal Báře malý ruční stroj na výrobu propagačních placek. A tak, když jsme během invaze nahlas doma přemýšleli, co dělat, abychom Čechům nějak usnadnili identifikaci s Ukrajinou, napadla nás placka," řekla Aktuálně.cz a Hospodářským novinám matka Barbory Veronika Koulová.

Celá rodina podle ní vnímala situaci okolo Ukrajiny hodně osobně. "Víme, kolik úsilí, času a peněz stojí vykřesat z fyzicky nebo psychicky postiženého člověka úsměv a alespoň částečně ho vrátit do normálního života," zmiňuje vlastní zkušenost matka Barbory. "Tohle se teď bude odehrávat v desítkách tisíc rodin na Ukrajině," pokračuje. "S tím jim jen těžko pomůžeme. Tak jim musíme pomoct aspoň teď, aby se počet všech postižených přestal rozrůstat."

Placky pro velvyslance

Z poslední brigády zbyly Barboře nějaké peníze i materiál a prvních tisíc placek s čistým modrým a žlutým polem vyrobila právě z nich. Ty se rozdaly mezi kamarády a spolupracovníky nebo do spolků starajících se o ukrajinské uprchlíky na Zbraslavi a v Dobříši.

Přes 200 kusů si pak vzala známá Veroniky Koulové s sebou do Bruselu s tím, že je nabídne tamní české komunitě. A tak se symbol solidarity se vzdorující Ukrajinou dostal k mluvčí Evě Hrnčířové.

Vedení Rady EU se placky natolik zalíbily, že současné francouzské předsednictví přišlo s nápadem dát je na klopy velvyslancům členských zemí na jejich společném videu plánovaném ke Dni Evropy. Ten se slaví 9. května jako připomínka zveřejnění Schumanovy deklarace, ve které francouzský politik Robert Schuman v roce 1950 narýsoval základy ekonomické a politické spolupráce evropských zemí, z níž se později vyvinula dnešní Evropská unie. Letošní Den Evropy se velvyslanci sedmadvacítky rozhodli věnovat Ukrajincům.

Placky od Barbory Koulové ale nebudou mít jen diplomati. Tuto sobotu jsou unijní instituce v Bruselu otevřené veřejnosti a symbol solidarity s Ukrajinou si bude moct koupit jakýkoli zájemce. Výtěžek z dobrovolného příspěvku poputuje neziskové společnosti Člověk v tísni.

Ze Zbraslavi až do Bruselu

A co připadne mladé Češce? Veronika Koulová, bankovní analytička a v posledních letech hlavně koučka své dcery, říká, že platbu za 800 placek s vedením Rady EU zatím neřešila.

"Nám šlo hlavně o to, aby to Barča stihla vyrobit. Vyrovnáme se za materiál nějak potom," říká se smíchem do telefonu. Zmiňuje, že ačkoli má dcera stále nehybnou pravou ruku, levačkou se naučila vykrojovací stroj docela dobře ovládat, takže výroba jedné placky zabere Barboře zhruba minutu. I tak nad nimi ale seděla mnoho hodin.

Je to pro ni, slovy její matky, cvičení, potěcha a způsob využití času, který považuje za smysluplný. "Fakt, že se placky dostaly ze Zbraslavi až do Bruselu, je důkazem toho, že se člověk má pořád snažit a nevzdávat to. Že i bez vlivu, postavení a finančního vkladu může nápadem a snahou dosáhnout dobré věci," zmiňuje Veronika Koulová. "Je to vlastně návod, jak přistupovat k Ukrajině. Nebýt lhostejný, vymýšlet různé cesty pomoci a hlavně nepolevovat," dodává.

"Mám velkou radost z úspěchu placek kvůli Barče, protože její dřina s nimi je pro mě maličký symbol velké české pomoci Ukrajině, který můžeme díky ní ukázat v Bruselu," říká k tomu mluvčí Eva Hrnčířová. Sama už má jasno v další ambici: "Dostat placky na saka premiérů na summitu EU."