"Velká válka je ve vzduchu." Militarizace Ruska pokračuje závratným tempem

Ruští poslanci v úterý přijali zákon, podle nějž budou k povinné vojenské službě od počátku příštího roku rukovat muži od 18 do 30 let. Až doposud tamní legislativa stanovovala horní věkovou hranici na 27 let. V důsledku těchto změn se celkový počet mužů způsobilých k odvodu zvýší v Rusku do roku 2025 až o 700 tisíc, píše ruský exilový server Meduza.

Změnit věkové hranice pro povolávání do armády navrhl ministr obrany Sergej Šojgu loni v prosinci na poradě špiček ministerstva s účastí prezidenta Vladimira Putina. Původní návrh ještě počítal se zvýšením dolní věkové hranice povolanců z 18 na 21 let. Od toho však poslanci ruské Státní dumy nakonec upustili - kvůli "vážné demografické situaci" v Rusku musí podle nich tamní armáda rozšířit sítě, aby do ozbrojených sil přilákala dostatek mužů, cituje Meduza.

Plány o změně horní věkové hranice byly původně taktéž odlišné. Ještě v pondělí, čili den před schválením zákona, předseda branného výboru Státní dumy Andrej Kartapolov uvedl, že ji budou upravovat postupně. Ani k tomu ale nedošlo - poslanci se ji rozhodli zvýšit najednou o zmíněné tři roky. Při projednávání legislativy pak Kartalpov uvedl, že tento zákon "byl napsán pro velkou válku, která už je ve vzduchu".

Agentura AFP tyto razantní kroky spojuje se skutečností, že agrese Ruska proti Ukrajině trvá již osmnáctý měsíc. Server Meduza na základě demografických ukazatelů ruské populace odhaduje, že do ruské armády díky tomu do roku 2025 přibude až o 700 tisíc mužů více, než by tomu bylo bez jakýchkoli reforem. Do roku 2030 to pak bude o asi dva miliony více. Země chce pravděpodobně touto změnou také dát najevo, že je připravená na dlouhý konflikt.

Nově přijaté zákony navíc dávají ruským gubernátorům pravomoc zřizovat v regionech během mobilizace nebo stanného práva polovojenské jednotky, financované a vyzbrojované státem. Ty by měly mít právo sestřelovat drony, bojovat proti nepřátelským sabotážním skupinám a uskutečňovat protiteroristické operace, uvedla agentura Reuters. Společně s tím poslanci rovněž přijali sérii dalších nařízení zpřísňujících postih za vyhýbání se povolávacímu rozkazu či mobilizaci, napsal list Kommersant.

Vojenská služba je v Rusku povinná a trvá jeden rok. Mnozí Rusové ale raději odcházejí do zahraničí, aby se převzetí povolávacích rozkazů, vydávaných dvakrát ročně, vyhnuli. Obavy vzrostly zejména poté, co úřady řady branců poslaly bojovat do války proti Ukrajině, přestože dříve ujišťovaly, že na bojiště žádné povolance neposílají.

