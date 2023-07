Miliardář: Češi "tají" export do Ruska. Roste trojnásobně, úřady by měly konat

"Rusové jsou schopni všeho, ale tragédie je nepravděpodobná. Je to vidět i na škodách, které způsobili na černomořských i říčních přístavech. Přes všechno to peklo, které Rusové dělali celý týden, jsou ty škody poměrně nízké a umožňují další provoz přístavů,” říká ke konci obilné dohody předseda prezidia Ukrajinsko-české obchodní komory Petr Krogman. "Je to důkaz ukrajinské nezlomnosti," říká.

"Ukrajina je už emancipovaná a ruskou hrozbu vyrovnala. Řekla, že se bude chovat stejně jako Rusko, a pokud bude ohrožovat lodě plující do ukrajinských přístavů, tak Ukrajinci nebudou brát ohled na ruské lodě," popisuje podnikatel jeden z důvodů, proč si myslí, že je i po konci obilné dohody cesta lodí s obilím po moři bezpečná. Pro Ukrajince je podle Krogmana teď důležité dohodnout se s jiným partnerem, než je Rusko. "Teď je podstatné domluvit se s Tureckem, které ovládá Bospor," upozorňuje Krogman, který na Ukrajině šéfuje miliardovému zemědělskému impériu. Muži, který podniká s obilím z Ukrajiny, vadí postoj některých kritiků včetně českých zástupců Agrární komory, kteří tvrdí, že levnější ukrajinské obilí poškozuje místní zemědělce. Podle Krogmana jde o normální konkurenci a kdo tak uvažuje, se pak možná bude radovat, až Rusové zničí Ukrajinu úplně. Mylný je podle podnikatele i postoj, že je obilí z válkou zasažené země méně kvalitní než to tuzemské. "Je stejně kvalitní jako české, hospodaříme za stejných podmínek jako v Česku, používáme stejné přípravky, podléháme stejným kritériím," vysvětluje s tím, že dováží obilí především do zemí, kde jsou ještě přísnější podmínky, než kterým podléhají čeští zemědělci. A jaký nejhorší scénář pro Ukrajinu si dokáže obchodník představit? "Že Ukrajina bude ruská kolonie, Rusko začne hybridní válku proti Slovensku, vezme si kousek Polska, Pobaltí nebo kus Slovenska. Nebo je budeme mít tady na hranicích a i zemědělci, kteří se teďka trošku vychytrale starají o sebe, začnou mít strach, protože na rozdíl od ostatních podnikatelů se svými poli nikam neutečou. Sbalit se a odejít nemohou," uzavírá Krogman. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

