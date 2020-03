Nakažených může být polovina Britů, virus se nepozorovaně šíří měsíce, tvrdí vědci

Koronavirem se mohla od ledna nakazit již polovina všech obyvatel Británie. Podle deníku The Times to uvedli výzkumníci z Oxfordské univerzity, podle nichž je nyní potřeba zavést plošné testování na koronavirus, aby se podařilo zjistit, kolik lidí již získalo vůči nákaze imunitu.

Podle jednoho z místních zdravotnických činitelů však zažívají nemocnice v Londýně v posledních dnech nepřetržitý příliv lidí s těžkým průběhem nemoci Covid-19, napsala agentura AFP.

Vědci se domnívají, že epidemie mohla začít v Británii a Itálii dříve, než se původně předpokládalo, a to nejpozději v polovině ledna. To přitom mohlo vést v obou zemích k vytvoření značné míry kolektivní imunity, což je stav, kdy je vůči nemoci ve společnosti imunní tolik lidí, že se nákaza nemůže dále šířit.

Výzkumníci došli k závěru, že drtivá většina osob nakažených koronavirem vykazuje jen velice mírné či dokonce žádné příznaky nemoci COVID-19. Hospitalizaci přitom vyžaduje možná jen jeden pacient z 1000. V takovém případě by platilo, že polovina země by mohla být vůči nákaze již nyní imunní. "I kdyby to byl jen jeden ze sta (kdo vážně onemocní), stále se dostáváme k 35procentní kolektivní imunitě," řekl The Times Sunetra Gupta, profesor experimentální epidemiologie, který studii vedl.

Virus se mohl nepozorovaně šířit ve společnosti měsíce, což by u onemocnění dýchacího ústrojí nebylo neobvyklé. Pokud by domněnky vědců podpořila také zjištění z plošného testování, mohla by být ochranná opatření, jež nepříznivě dopadají na ekonomiku, uvolněna dříve, než zatím britská vláda předpokládá. Studie však zatím neprošla recenzním řízením a nevyšla v žádném vědeckém časopise.

Nemocnice v závalu nakažených

Veřejné nemocnice v Londýně sice v posledních týdnech zvýšily počet lůžek na jednotkách intenzivní péče, v současné chvíli však zažívají "nepřetržitou vlnu tsunami" vážně nemocných pacientů nakažených koronavirem. Prohlásil to činitel britského zdravotnictví (NHS) Chris Hopson v rádiu BBC 4. Situaci přitom ještě zhoršuje fakt, že v mnohých zařízeních chybí kvůli onemocnění 30 až 50 procent zdravotnického personálu, což je podle něj bezprecedentní situace.

V Británii se podle oficiálních údajů potvrdila nákaza koronavirem u více než 9600 lidí, přičemž 467 lidí tam nemoc COVID-19 podlehlo. Vzhledem k rychle rostoucímu počtu nových případů z posledních dní vláda vyhlásila celostátní karanténní opatření. Příští týden by se rovněž měla otevřít polní nemocnice se 4000 lůžky v londýnském kongresovém centru.