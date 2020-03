Pohlédněme pravdě do očí. Polovina New Yorku se nakazí, předpokládá jeho starosta

Obyvatelé New Yorku by se měli připravit na to, že polovina z nich se nakazí koronavirem. Novinářům to ve středu řekl starosta města Bill de Blasio. Ve městě, které je v USA hlavním ohniskem nákazy, zatím nemocí COVID-19 onemocnělo téměř 18.000 lidí a bezmála tři stovky nemoci podlehly. New York, největší americké město, má 8,4 milionu obyvatel.

"Musíme pohlédnout pravdě do očí. Je oprávněné předpokládat, že polovina New Yorku, a možná víc než polovina, se nakazí," prohlásil de Blasio. "Je to znepokojivé, hluboce znepokojivé," dodal starosta. Podle městských epidemiologů statistika nakažených zdaleka neodpovídá skutečnosti, protože lidé bez příznaků se na přítomnost viru netestují. Radní Oxiris Barbotová, odpovědná za oblast zdravotnictví, předpokládá, že epidemie odezní v září. Zhruba dvacet procent ze 4,2 milionu Newyorčanů, kteří se podle předpokladů nakazí, bude potřebovat hospitalizaci. Město zřizuje provizorní a mobilní márnice ve stanech a chladírenských vozech, protože dosavadní kapacity už nestačí, napsal server Politico. "Vidět něco takového je velmi emotivní, všichni jsme lidé," komentoval nová opatření de Blasio. "Pocit zkázy je bezprostřední, bude to velmi, velmi bolestné," konstatoval. Podle zdravotníků je 56 procent osob nakažených v New Yorku mladších 50 let. Tři čtvrtiny hospitalizovaných a všichni mrtví kromě pěti byli starší 45 let. Epidemie ve městě roste, přestože shromáždění lidí jsou zakázána a většina obchodů je uzavřena. Ozývají se hlasy volající po zpřísnění režimu vycházení s omezením doby a místa pobytu. Z celkové částky 150 miliard dolarů, které mají z rozhodnutí Kongresu dostat jako finanční injekci americké státy a velká města, připadá na New York 1,3 miliardy, přestože město eviduje třetinu všech osob nakažených v USA. "Všichni vědí, že New York je epicentrum. Ve Washingtonu by se měli naučit počítat," komentoval federální pomoc starosta de Blasio.