Vědci jsou o krok blíž k záchraně nosorožce bílého severního. Úspěšně přenesli embryo

Mezinárodnímu vědeckému týmu BioRescue, který se před vyhynutím snaží zachránit nosorožce bílého severního, se poprvé podařilo úspěšně vložit embryo do těla nosorožčí samice. Vědci to uvedli na středeční tiskové konferenci v Berlíně. Na světě žijí již jen dvě samice nosorožce bílého severního, a to Fatu a Nájin narozené ve Dvoře Králové.

Šéf projektu BioRescue Thomas Hildebrandt věří, že první mládě nosorožce bílého severního by se mohlo narodit za dva až tři roky. Narození takřka vyhynulého zvířete očekává do tří let také vedoucí mezinárodních projektů ZOO Dvůr Králové Jan Stejskal. "To je optimistický odhad," řekl.

"Trvalo mnoho let, než se nám to podařilo. Jsme nadšení, že teď máme důkaz, že tento přístup funguje. Je pro nás hořké, že milník byl potvrzen za tragických okolností, při nichž uhynula náhradní matka a mládě," přiznal Hildebrandt.

"Jsem si ale jistý, že tento úspěšný krok je obratem ve snahách o záchranu severních bílých nosorožců a středoafrických ekosystémů," dodal Hildebrandt o přenosu embryí. Technika dobře funguje u lidí a také u domestikovaných zvířat, v případě dvoutunových nosorožců byla ale zcela neprobádaná.

Hildebrandt se domnívá, že úspěch přišel v pravý čas, protože vědci spěchají, aby se mládě nosorožce bílého severního narodilo brzy. "Chtěli bychom, aby mláďata ještě žila společně s Nájin a Fatu, aby se naučila sociálnímu chování svého druhu. Přestože embrya mohou být uchovávána v tekutém dusíku po velmi dlouhou dobu, spěcháme, abychom přivedli na svět mládě severního bílého nosorožce - po prvním úspěšném embryotransferu to může být realitou za dva až tři roky," dodal.

Podle ředitele královédvorské zoo Přemysla Rabase mají vědci naplnění projektu na dosah. "Ušli jsme za posledních pár let velký kus cesty a udělali významné kroky. Naučit se odebírat vajíčka nosorožce, převážet je z Afriky do Evropy, oplodnit uchovaným spermatem a také zamrazit. Nyní se podařilo úspěšně vložit do náhradní matky snadněji dostupné embryo příbuzného jižního bílého nosorožce. Je to skutečně předposlední krok. Zbývá nám totéž dokázat s embryem severního nosorožce," uvedl v prohlášení.

Zoo ve Dvoře Králové, jak Rabas připomenul, je jediné místo na světě, kde se v minulosti podařilo přirozeně rozmnožit nosorožce bílého severního. "Také díky tomu a především díky ohromnému úsilí mezinárodního týmu odborníků se nyní může s pomocí asistované reprodukce podařit zachránit fakticky vyhubený druh," dodal Rabas.

Úhyn kvůli záplavám

Fatu a Nájin, poslední dva známí zástupci nosorožce bílého severního, žijí v keňské rezervaci Ol Pejeta. Právě zde vědci provedli loni 24. září průlomový zákrok, kdy vložili dvě embrya do těla Curry, samice nosorožce bílého jižního. Embrya odborníci vytvořili spojením vajíčka a spermie v italské laboratoři Avantea v Cremoně.

Od září do listopadu zvíře nepřetržitě sledovali. Samec nosorožce bílého jižního Ouwan, který je sterilní a vědcům svým zájmem o samici sloužil jako indikátor ideálního času pro přenos embrya, se samici skutečně přestal věnovat. To byla první známka možné úspěšné březosti.

Naplánovanému vyšetření na konci listopadu se ale Curra nedožila, protože uhynula. Oblast Ol Pejety zasáhly extrémní deště, které podle vědců pravděpodobně souvisí se změnami klimatu. Voda zaplavila část výběhu, což přispělo k rozšíření bakteriové infekce. Na bakteriovou infekci uhynul i Ouwan.

V Currině děloze vědci zjistili 6,4 centimetru velký plod samčího pohlaví. Rozbor DNA v Berlíně na počátku ledna potvrdil, že plod pocházel z embrya, které vědci do těla samice vložili.

BioRescue nyní hledá nového takzvaného indikativního samce, který bude schopen určit vhodný okamžik, v němž je náhradní matka nejlépe schopná přijmout vkládané embryo. Tým také hledá další náhradní matku, která doplní již vybrané samice. Tyto kroky zaberou měsíce a až po nich bude následovat přenos embrya severního bílého nosorožce. Plod odnosí samice nosorožce bílého jižního, protože Fatu ani Nájin toho již nejsou schopné.

