před 7 hodinami

Ve věku 87 let zemřel americký astronaut John Young. Na svém webu to v sobotu oznámil Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA), podle něhož vesmírný veterán v pátek večer podlehl komplikacím zápalu plic. Vesmírná agentura zesnulého označila za svého nejzkušenějšího astronauta. Jako jediný se zúčastnil šesti kosmických letů. Byl také jediným astronautem NASA, který do vesmíru letěl v rámci programů Gemini, Apollo i raketoplánů. Byl také členem posádek prvních pilotovaných letů dvou programů. V rámci programu Apollo 16 se dokonce prošel po povrchu Měsíce.

autor: ČTK | před 7 hodinami

