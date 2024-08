Na školách ve Francii zkoušejí digitální pauzu, žáci budou odkládat mobily do skříněk

V téměř 200 základních školách ve Francii budou muset děti od září při vstupu do budovy uložit své mobilní telefony do skříněk. Pokud se takzvaná digitální pauza osvědčí, bude zákaz telefonů touto formou od ledna 2025 platit ve všech základních školách ve Francii. Na tiskové konferenci k začátku školního roku o tom informovala ministryně školství v demisi Nicole Belloubetová.

Chytré telefony jsou ve francouzských školách zakázané již od roku 2018. Dosud ale směly děti mít telefony u sebe, jen je nesměly používat. Dodržování zákazu bylo problematické zejména na chodbách či školních dvorech, důsledně ale nebylo vymáháno ani přímo ve třídách, píše deník Le Figaro.

Nové uzamykatelné skřínky by mohly pomoci s vymáháním dodržování pravidel. Vládní rozhodnutí ale dopadne na rozpočty zřizovatelů škol a povinnost dohlížet na ukládání telefonů na učitele a další personál škol.

Vládní rozhodnutí omezit přístup dětí k telefonům a zejména pak k sociálních sítím vyvolala na začátku dubna dvě napadení v Montpellier a ve Viry-Châtillon, z nichž jedno skončilo smrtí žáka. V květnu na základě analýzy odborné komise Belloubetová oznámila zákaz mobilních telefonů v části škol s jejich ukládáním do skříněk už od září. Komise zřízená prezidentem Emmanuelem Macronem navrhla zakázat mobilní telefony dětem do 11 let a sociální sítě dětem do 15 let.

Od letoška platí zákaz užívání mobilních telefonů, tabletů a chytrých hodinek mimo jiné také pro žáky v Nizozemsku, a to i na středních školách. Také ve Španělsku roste počet regionů, které omezují používání mobilů na základních školách. Zákaz platí s přestávkou už od roku 2007 v Itálii. V Portugalsku jsou telefony zakázané některé dny v měsíci. V Německu neexistují žádná formální omezení, ale většina škol zakázala používání mobilních telefonů a digitálních zařízení ve třídách s výjimkou vzdělávacích účelů.

V Česku prosazuje zákaz mobilních telefonů v době vyučování vsetínský starosta Jiří Čunek. Vsetínští radní letos v červenci uložili ředitelům škol, aby zákaz zabezpečili prostřednictvím školních řádů. Město pořizuje do škol speciální boxy, do kterých si žáci budou moci své mobily bezpečně uložit. Zřizovatel školy ale nemůže přímo určovat či nařizovat obsah školního řádu, vyplývá z informací, které poskytlo ministerstvo školství.

