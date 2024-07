Základní školy ve Vsetíně zakážou mobily, děti se k nim nedostanou ani o přestávce

Žáci vsetínských základních škol zřizovaných městem u sebe od září nebudou moci mít v době vyučování mobilní telefony. Rozhodli o tom vsetínští radní a uložili ředitelům škol, aby to zabezpečili prostřednictvím školních řádů. Město o letních prázdninách pořizuje do škol speciální boxy, do kterých si žáci budou moci své mobily bezpečně uložit, sdělila mluvčí radnice Jana Raszková.

Zakázat používání mobilních telefonů podle radnice umožňuje školní řád. Česká školní inspekce webu Novinky.cz sdělila, že školský zákon takto striktní opatření umožňuje. Některým rodičům ve Vsetíně se však rozhodnutí města nelíbí. "To, že používání mobilních telefonů dětem škodí, opakovaně potvrzují nejrůznější studie, dokonce díky nim víme, že 40 procent dětí má psychické problémy, k nimž významně přispívá nadměrné používání mobilů. Samostatnou kapitolou je jejich používání ve školách, kde jednoznačně snižuje koncentraci žáků a efektivitu učení, nemluvě o nebezpečí kyberšikany," uvedl starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL). Související Patnáct let stačilo. Smysl má učit děti, ne poslouchat Babiše, říká exministr Gazdík Čunek dodal, že škola považuje za důležité přispět k řešení problému plošným zákazem mobilů v našich základních školách. "Samozřejmě v odůvodněných případech, například kvůli zdravotním omezením, mohou existovat výjimky z pravidla," sdělil starosta. Rozhodnutí má podle vedení města oporu ve školském zákoně. Školní řád podle něj může omezit nebo zakázat používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení dětmi, žáky nebo studenty, s výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů. "Školský zákon umožňuje provést i takto rozsáhlé striktní opatření. Odevzdat mobil na začátku výuky a dostat jej při odchodu ze školy je technicky možné. Škola za děti přebírá plnou zodpovědnost. Není to o omezení práv," potvrdil Novinkám ústřední školní inspektor České školské inspekce Tomáš Zatloukal. Některým rodičům se rozhodnutí města nelíbí, píše web. "Myslím, že by se pan starosta měl starat hlavně o bezpečnost ve městě, a ne rozhodovat za rodiče. Docela mi to připomíná scény z mých školních let, kdy učitelé posílali chlapce k holiči," řekla webu Jarmila Frýdlová. Související Plýtváme potenciálem žáků. Míst na osmiletých gymnáziích je zbytečně moc, říká expert "Na odboru školství momentálně pracujeme na pořízení vybavení našich základních škol vhodným mobiliářem, jedná se o speciální uzamykatelné boxy na mobily. Do těch žáci, kteří si do školy telefon přece jen přinesou, mobil uloží na začátku vyučování, přístroj bude bezpečně uzamčen a na konci vyučování si jej vezmou," uvedl místostarosta Pavel Bartoň (ANO). Průzkum agentury Ipsos pro operátora T-Mobile v roce 2018 ukázal, že proti používání mobilních telefonů dětmi ve školách jsou dvě třetiny rodičů, mezi učiteli je počet příznivců a odpůrců mobilů vyrovnaný. Minimálně třetina kantorů v hodinách používá internet v mobilu k výuce. Nejčastěji se internet v mobilech používá pro výuku cizích jazyků a pro využití interaktivních aplikací. Zhruba čtvrtina učitelů vnímá jako problém používání mobilů o přestávkách. Zákaz mobilních telefonů ve školách zavedla v roce 2018 například Francie. Od letoška platí zákaz užívání mobilních telefonů, tabletů a chytrých hodinek mimo jiné také pro žáky v Nizozemsku, a to i na středních školách. Také ve Španělsku roste počet regionů, které omezují používání mobilů na základních školách.