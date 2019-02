Ve 92 letech zemřel nejdéle sloužící americký kongresman Dingell

před 53 minutami

Nejdéle nepřetržitě sloužící člen amerického Kongresu všech dob demokrat John Dingell zemřel ve čtvrtek ve věku 92 let. S odvoláním na sdělení jeho manželky o tom informovala agentura AP. Do Sněmovny reprezentantů byl michiganský politik Dingell poprvé zvolen v roce 1955, v roce 2014 odešel do penze.

"Velký John", jak se 190 centimetrů vysokému politikovi přezdívalo, byl velkým zastáncem amerických automobilek. Podporoval také systém vládního zdravotního zabezpečení Medicare a usiloval o ochranu životního prostředí. V roce 1955 se dostal na post, který do té zastával jeho otec, než odešel do důchodu. V roce 2014, kdy sám Dingell odešel do penze, byla na jeho místo zvolena jeho manželka Debbie. Bývalý americký prezident Bill Clinton kdysi žertoval, že "prezidenti přicházejí a odcházejí, ale John Dingell zůstává navždy".