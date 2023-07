Vážný konkurent Twitteru. Zuckerberg spustil sociální síť Threads

Firma Meta Platforms, která vlastní sociální sítě Facebook či Instagram, v noci na čtvrtek spustila textovou síť Threads. Chce s ní konkurovat Twitteru. O zahájení provozu nové platformy informovala agentura AFP. Aplikace je podle webu listu The Guardian dostupná ve zhruba 100 zemích světa, nikoliv ale ve státech Evropské unie, a to kvůli nejasnostem týkajícím se využití osobních údajů.

Uživatele na nové síti uvítal šéf Mety Mark Zuckerberg, jehož první zpráva během pár minut získala několik tisíc "lajků", což je podle AFP znamení, že nováček na sociálních sítích má za sebou úspěšný start.

Jak podotýkají média, aplikace Threads je svým vzhledem i funkčností velmi podobná Twitteru. Uživatelé ale mohou psát delší zprávy. Jejich maximální délka může mít 500 znaků, zatímco na Twitteru je to pro většinu uživatelů znaků 280. Publikovaná videa mohou mít na nové platformě délku až pět minut.

Přihlášení do Threads je možné přes Instagram. Právě to je podle listu Wall Street Journal (WSJ), "strategický manévr, který může aplikaci pomoci rychle získat popularitu". Instagram má totiž měsíčně přes dvě miliardy aktivních uživatelů, zatímco Twitter kolem 364 milionů. Pokud by tedy novou síť, jejíž název se dá česky přeložit jako "Vlákna", začal používat alespoň zlomek uživatelů Instagramu, mohla by se rychle rozrůst.

Od té doby, co loni firmu Twitter převzal Elon Musk, dala řada uživatelů stejnojmenné sítě najevo, že by si přála alternativu. Například německá vláda v pondělí uvedla, že kvůli změnám na twitteru zvažuje, že přejde na jiné komunikační kanály.

WSJ v týdnu také připomněl, že se twitter v posledních měsících potýkal s technickými problémy, ztrátou části inzerentů i kritikou, že nedostatečně moderuje obsah. Žádný ze startupů, ať už to je Mastodon, Truth Social nebo Bluesky, se ale zatím neukázal jako skutečný konkurent twitteru, podotkl také WSJ.