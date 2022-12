Žádný rychlý pád Ukrajiny ani slabý Západ. Putin se přepočítal, řekl kancléř Scholz

Ruský prezident Vladimir Putin se útokem na Ukrajinu ve všem dramaticky přepočítal, Ukrajina invazi vzdoruje a Evropa se kvůli plynu nevzdala hodnot a solidarity. Dnes to v projevu před poslanci Spolkového sněmu prohlásil německý kancléř Olaf Scholz. Ukrajině Scholz vyslovil plnou podporu a země se podle něj může spolehnout, že dostane vše, co pro svou obranu a přežití potřebuje, a to včetně zbraní a financí.

"Putin se fundamentálně zmýlil, když věřil, že Ukrajinu dobyde za pár dní, země se ale už deset měsíců brání," řekl Scholz. Putinovou obrovskou chybou bylo podle kancléře i to, že spoléhal na nejednotu Západu. "Věřil, že může evropskou solidaritu rozpustit utažením plynového kohoutu," uvedl.